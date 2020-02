MOZ

Eberswalde (MOZ) Bei einem Unfall in Eberswalde ist am Sonnabend ein 65 Jahre alter Mann verletzt worden. Er war in der Eisenbahnstraße mit einem Kleinkraftrad unterwegs und wurde dort nach ersten Erkenntnissen der Polizei von einem Autofahrer beim Fahrspurwechsel offenbar übersehen. Der Mann stürzte mit seiner Maschine und erlitt Verletzungen, welche in im Krankenhaus versorgt wurden. Die Kriminalpolizei ermittelt zum Unfallhergang.