dpa

Potsdam (dpa) Die im vergangenen Sommer in Brandenburg aus der Taufe gehobene Digitalagentur hat erste Vorhaben angeschoben.

Sie mache erste Schritte, sagte Tillman Stenger, Vorstandsvorsitzender der Investitionsbank (ILB) Brandenburg, auf Anfrage. Das Wirtschaftsministerium unterstützt die Agentur, eine hundertprozentige Tochter der ILB, mit jährlich etwa drei Millionen Euro.

Eines der ersten Projekte sei der Aufbau der Schul-Cloud, sagte Stenger. Digitalisierung werde durch Schüler und Lehrkräfte damit erleb- und nutzbar. "Genau das muss das Ziel sein, dass in ganz Brandenburg durch die Digitalisierung Lebensprozesse erleichtert und an vielen Stellen im positiven Sinn modernisiert werden", betonte Stenger.

In der Agentur seien bereits zehn Mitarbeiter im Einsatz, bis Ende des Jahres sollen es insgesamt 20 sein, sagte André Göbel, Geschäftsführer der Digitalagentur.

Die Agentur hat nach den Angaben die Projektkoordinierung für die Schul-Cloud übernommen. Sie beschäftige sich mit der technischen Ausstattung an Schulen, Breitbandplanungen oder Brückentechnologien bis zu den jeweiligen Schulen. Anfragen kamen von etwa 100 Schulen und Schulträger, Landkreisen und Städte.

An dem aktuellen Pilotprojekt Schul-Cloud im Land beteiligen sich derzeit 51 Schulen. Im kommenden Schuljahr sollen weitere 49 dazu kommen. Über die Cloud können sich die Nutzer mit jedem Gerät über den Browser einloggen und in Teams zusammenarbeiten. Aufgaben können digital erledigt werden. Stundenpläne sind darüber einsehbar. Die Lehrer können den Unterricht digital vorbereiten, Kurse angelegt werden. Zudem ist der Zugriff auf den Lernstore möglich, ein interner Speicher für digitale Bildungsmedien. Aus der Schul-Cloud werden keine personenbezognen Daten an Dritte übermittelt.