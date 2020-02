Amy Walker

Panketal (MOZ) In der Serie "Mein Meisterstück" stellen wir Handwerksmeister aus Brandenburg vor. Heute: Matthias Gerber aus Panketal (Barnim).

Als Matthias Ferber aus Marienwerder in den 1980er-Jahren entschied, eine Friseurlehre anzutreten, war sein Plan eigentlich, Maskenbildner zu werden. "Damals musste man dafür die Friseurlehre machen", sagt er. Doch als er die Lehre 1983 in Bernau antritt, wird ihm umgehend klar, dass er diesen Beruf liebt. "Ich habe sehr schnell den Entschluss gefasst, Meister zu werden", erinnert er sich.

Im Salon von Matthias und Sylvia Ferber fühlt derjenige sich sofort wohl, der aus der Kindheit den Dorffriseur in Erinnerung hat. Es ist warm, im Wartebereich sitzen ein paar Kunden, die sich unterhalten oder Zeitschrift lesen und Kaffee trinken. Um einen herum ist Trubel, während andere Kunden vor den Spiegeln oder Waschbecken sitzen. Es wird viel gequatscht und gelacht, die Stimmung ist entspannt.

Doch dahinter steckt natürlich viel mehr. "Friseur sein ist ja nicht nur schnacken und ein bisschen Haare schneiden", lacht Matthias Ferber. "Man braucht Verstand, man muss chemische Prozesse verstehen, Zellstrukturen lernen und Durchblutung verstehen. Dann muss man als Meister noch Kaufmann und Pädagoge sein. Das ist alles wichtig", erklärt der 53-Jährige.

Als er 1983 den Friseurberuf anstrebte, war es fast ausschließlich ein Frauenberuf – Ferber war in Bernau der erste männliche Friseur in 25 Jahren. "Da war ich natürlich ein bisschen der bunte Hund", erinnert er sich schmunzelnd. Für seinen Meisterbrief, den er 1992 bekommen hat, musste er neben diversen theoretischen und praktischen Prüfungen ein Haarteil selber entwerfen und nähen. "Das war schon eine große Herausforderung. Eine Zeichnung anfertigen und am Holzkopf so was nähen. In der Ausbildung hatte ich das nie gemacht, da wurde ich in der Meisterschule ins kalte Wasser geworfen. Alles andere, Haut- und Haarpflege, damit hatte ich nie Probleme. Aber bei dem Haarteil musste ich schon sehr viel üben", erinnert sich der Friseurmeister.

Es war ein "Durchbeißen"

In der Meisterschule war sehr viel Durchhaltevermögen verlangt, Matthias Ferber sagt, dass er sich "durchbeißen" musste. "So einen Meister macht man nicht so nebenbei, es soll ja auch was Besonderes sein. Man geht arbeiten und zur Schule, dann muss man danach sehr viel üben in seiner Freizeit. Es war schon sehr anstrengend." Am Ende sei das Haarteil auch ganz gut geworden, sagt er, aber es ist nicht das, was für ihn den Meister ausmacht.

Der Grund, warum Matthias Ferber Friseurmeister werden wollte, waren nicht nur Freude und Liebe zum Beruf. Vielmehr ging es ihm darum, Lehrlinge auszubilden. "Das hat mir immer schon Spaß gemacht. Direkt nach meiner eigenen Ausbildung habe ich angefangen, meinem damaligem Chef unter die Arme zu greifen und mit auszubilden". Gemeinsam mit seiner Frau Sylvia, die ebenfalls Friseurmeisterin ist, hat er 1994 den Laden M+S Haarstudio in Zepernick gegründet. Seit 25 Jahren leiten sie ihn, am gleichen Ort, beide im selben Beruf wie damals. "Das ist heutzutage schon eine totale Ausnahme! Wir waren uns aber sicher, dass wir das machen wollen und wenn man sich einer Sache sicher ist, dann sollte man ruhig auch Zeit und Geld investieren."

Der Betrieb hat heute neben den Inhabern vier Angestellte. Insgesamt haben sie in 25 Jahren 18 Friseure ausgebildet. "Wir hatten vor Kurzem zwei Auszubildende hintereinander, die beide jetzt fertig sind. Aber im vergangenen Jahr haben wir nicht eine einzige Bewerbung bekommen. Vor zwanzig Jahren hatten wir im Schnitt pro Jahr zwanzig Bewerbungen", so Ferber.

Handwerksberufe haben derzeit alle das gleiche Problem. "Eltern wollen heute, dass ihre Kinder studieren – egal, ob sie das von der Leistung her schaffen oder nicht. Sie sehen es als persönliches Scheitern, wenn ihr Kind eine Lehre beginnt", beschreibt Matthias Ferber die Situation. Dabei weiß er, dass es viele junge Menschen gibt, die diesen Beruf gut und gerne machen würden. "Haare und Styling sind immer ein Thema, das Internet ist voller Beautytipps. Heutzutage kann man sich auch mit sozialen Medien, wenn man dafür eine Affinität hat, einen Namen machen und auch eine Menge Geld verdienen. Es ist total angesagt." Der Mitfünziger findet es toll, wenn junge Auszubildende in seinem Betrieb arbeiten, denn sie hätten ein ganz anderes Verständnis für aktuelle Mode und einen besseren Draht zu jüngeren Kunden. "Wenn ich ganz klassisch die Frisur so machen will, dass jede Locke perfekt sitzt, dann kommen die jungen Kundinnen und wollen, dass es so aussieht, als ob sie gerade aufgestanden sind und keine Zeit mehr hatten, sich die Haare zu machen. Das soll so aussehen. Das ist doch das Tolle an dem Beruf: Es verändert sich die ganze Zeit. Man muss am Ball bleiben."

Die Helden von morgen

Das Schöne an seinem Beruf sei, so findet Matthias Ferber, dass man etwas erschafft. "Dann stellt man fest: Das haben meine beiden Hände gemacht. Manchmal denkt man sich auch: Hätte ich mir nicht zugetraut, dass ich das hinbekomme. Und klar, manchmal ärgert man sich auch, wenn etwas nicht gelingt", sagt er. Für ihn sind alle, die heute einen Handwerksberuf anstreben, die Helden von morgen. "Arbeit ist genug da", sagt Ferber.

Die Ferbers werden, so lange sie beide noch können und wollen, ihr Geschäft weiter führen. Der Laden ist nicht besonders aufgedreht oder flippig, sagt Matthias Ferber selbst auch, aber für seine Kunden ist es mehr als genug. "Wir haben hier den Querschnitt des Mittelstandes. Zu 95 Prozent haben wir es im Alltag mit Stammkunden zu tun. Wir sind vorbereitet auf die ausgefallenen Wünsche, sollte das ein Kunde irgendwann äußern. Aber wenn die Kunden sagen, dass sie es wie immer haben wollen, dann machen wir es. Und dann ist es hier wie immer."