Emil Lauer

Hohen Neuendorf Ein prall gefüllter Raum voller interessierter Zuhörer wartete am Sonnabend auf Winfried Hawran. Der 66-Jährige präsentierte unter dem Titel "Der Erde ein Gesicht geben – die Welt der großen deutschen Atlanten" beim offenen Sonnabend des Geschichtskreises Hohen Neuendorf Teile seiner umfangreichen Sammlung von historischen Atlanten, Karten, Reiseberichten und Büchern.

"Ich habe insgesamt 45 mittlere und große Atlanten und 60 kleinere", erklärte der Sammler stolz und fügte an, dass man "für diese Leidenschaft also große und viele Regale" braucht. Seine Atlanten stammen aus der Zeit zwischen 1750 und 1950, die Karten, Reiseberichte und Bücher sind noch älter. Bei seiner Präsentation beschränkte er sich jedoch vorrangig auf die großen deutschen Atlanten zwischen den Jahren 1800 und 1950.

Doch wie kam er überhaupt zu solch einem ungewöhnlichen Hobby? "Meinen ersten Atlanten habe ich 1965 geschenkt bekommen, da war ich zwölf Jahre alt", so Hawran. Nach dem großen Volksatlas von 1940, den er von seinem Großvater erhielt, dauerte es noch 15 weitere Jahre, bis das Sammelfieber ihn so richtig packte. "Ab 1980 habe ich aktiv auf Flohmärkten oder Antiquariaten gesucht", erzählt er. Von da an sei seine Kollektion immer mehr gewachsen. Dabei faszinieren ihn verschiedene Aspekte an den Atlanten. "Zum einen sind sie natürlich dekorativ. Zum anderen wurden sie sehr aufwendig hergestellt und zeigen sehr schön den Entdeckungsprozess der Erde oder die politischen Veränderungen", schwärmt er.Dabei hat er auch einen Favoriten in seiner Sammlung: "Den ersten Stieleratlanten von 1830 mag ich sehr. Der war damals einfach brandaktuell und sieht wirklich schön aus", berichtet Hawran. Sein teuerstes Stück ist der große Weimarer Handatlas aus dem Jahr 1804. Dieser würde zwischen ein- bis zweitausend Euro kosten.

Die Besucher waren auf jeden Fall begeistert. "Winfried ist unser Nachbar und wir wussten ja in etwa, was er macht", erzählt Rita Zopf-Rischer. Den Vortrag des 66-Jährigen fand sie daher "sehr interessant. Besonders die verschiedenen Hintergründe zu den Atlanten."