Raphael Rodriguez

Ribbeck Die neue Saison auf Schloss Ribbeck steht vor der Tür. Es warten einige Veranstaltungen auf die Besucher. Los geht es am Samstag, 8. Februar, um 15.00 Uhr mit einer Vernissage für die Ausstellung von Michael Jastram "Auf Wegen sein". Die Begrüßungsrede wird von Schloss-Ribbeck-Geschäftsführer Frank Wasser gehalten. Anschließend folgt die Einführung mit der Kunstwissenschaftlerin Petra Lange. Danach wird die Ausstellung zum Begutachten freigegeben. Ausgestellt werden Skulpturen und Zeichnungen.

Noch am selben Tag findet um 17.00 Uhr ein Kunstdinner unter dem Motto "Wahres, Bares, Rares!" mit dem Kulturmanager und Journalisten Jürgen Schneider statt. Dieser organisierte bereits zahlreiche Ausstellungsprojekte und veröffentlicht regelmäßig Einschätzungen zum Kunstmarkt in verschiedenen Magazinen. Im Schloss Ribbeck wird er Kunst und die Bewertung von Kunstwerken bei einem Drei-Gänge-Menü erklären. Kosten pro Person betragen 47 Euro.

Im Schloss Ribbeck findet erstmals am 9. Februar ein Brunch um 11.00 Uhr statt. Für 18 Euro pro Person kann gespeist werden. Der Brunch kann auch als Auftaktveranstaltung für den von 15.00 bis 17.00 Uhr stattfindenden Tanztee genutzt werden. Beim Tanztee kann mit Klavierbegleitung eine Flotte Sohle aufs Parkett gelegt werden. "Das Schloss ist für alle da", so Frank Wasser. Der Tanztee soll unverfänglich einladen, ohne großen Aufwand einen schönen Nachmittag zu verbringen - mit einem leckeren Stück Ribbecker Kuchen inklusive. Der Unkostenbeitrag nur für den Tanztee liegt bei 15 Euro. Tanztee und Brunch kombiniert gibt es zu einem Preis von 30 Euro. Eine Reservierung unter 033237/85900 ist empfohlen. Der Tanztee soll zu einer regelmäßigen Veranstaltung werden. Die nächsten Termine sind am 29. März und 19. April.

Am 14. Februar, dem Valentinstag, findet im Schloss Ribbeck eine Veranstaltung namens Jazz und die Liebe statt. Die Sängerin Ricarda Ulm wird Geschichten erzählen, sowie Jazz-Lieder und Chansons singen. Im Eintrittspreis von 49,50 Euro ist es ein 4-Gänge-Menü enthalten.

Friedrich Höderlin hat die Poesie in seiner Zeit revolutioniert. Von seinen Werken werden am Samstag, 15. Februar, von den Literaturkritikern Anne-Dore Krohn und Dennis Scheck einige ausgewählte vorgestellt. Anlass ist der 250. Geburtstag Johann Christian Friedrich Hölderlins in diesem Jahr. Im Vorverkauf kosten die Karten 20 Euro und an der Abendkasse 25 Euro.

Wahrscheinlich der Höhepunkt im Veranstaltungskalender des Schlosses Ribbeck im Jahr 2020 wird der Auftritt der Band Smokie im Mai sein. So gut wie jeder, der in den 1970er und 80er Jahren Musik gehört hat, kennt die Band Smokie mit ihren großen Hits "Living next door to Alice" und "Lay back in the arms of someone". Nun kommen sie nach Ribbeck, um alle noch mal an die Musik von damals zu erinnern, die viele in ihrer Jugend geprägt hat. Smokie ist zwar nicht mehr in der Originalbesetzung unterwegs – nur noch Bassist Terry Uttley ist dabei - aber Smokie bleibt Smokie. Für den Auftritt im Schlossgarten am 24. Mai um 18.00 Uhr sind nur noch für kurze Zeit Tickets zum reduzierten Vorverkaufspreis erhältlich.

Tickets für die Veranstaltungen im Schloss Ribbeck gibt es beim MOZ-Ticketservice unter 0335/66599558, im Schloss Ribbeck unter 033237/85900 oder online auf www.schloss-ribbeck.de.