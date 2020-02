Th. Messerschmidt

Groß Kreutz (Havel) (BRAWO) Nur weil Schenkenberg draufsteht, ists nicht geschenkt! Vor Wochen sind zwei Ortstafeln von Schenkenberg spurlos verschwunden. Von Trechwitz kommend ist nur das Gestell am Ortseingang geblieben, an das vorübergehend – zur Verkehrssicherheit – ein 50er-Schild geschraubt wurde. Schließlich kündigen Ortstafeln nicht nur die Ortsnamen an, sondern auch den Beginn der Ortschaft und somit das automatische Absenken der Geschwindigkeit auf zumeist 50 km/h. Auch in der Kastanienallee fehlt das Schild, allerdings ist die übers Feld kommende Straße schlecht und wenig befahren.

"Warum man Ortsschilder klaut – der Sinn erschließt sich mir nicht", gibt Bürgermeister Reth Kalsow zu verstehen, "zur Zeit der Gemeindegebietsreform 2003 kam es häufiger vor, vermutlich weil sich manche das Alte bewahren wollten. Danach war lange Ruhe. Doch inzwischen begleitet uns das Phänomen schon wieder einige Zeit." Acht Ortstafeln seien in der jüngeren Vergangenheit in Groß Kreutz (Havel) entwendet worden und schlagen bei der Neubeschaffung mit jeweils 150 Euro zu Buche. Plus Personal- und Technikkosten fürs Anbringen.

Das Problem scheint ein lokales. Für die Nachbargemeinde Kloster Lehnin erklärt Sprecher René Paul-Peters: "Hier wird nur alle zwei, drei Jahre eine Ortstafel entwendet und muss ersetzt werden. Festgestellte Sachbeschädigungen und auch Diebstahl werden selbstverständlich angezeigt."

Warum Schenkenberg beliebter scheint? In der Reihe nicht alltäglicher deutscher Ortsnamen wie Atzenhausen, Langweiler, Oberbillig und Oberhäslich oder Sklavenhaus hat Schenkenberg nichts zu suchen. Und einmalig ist es auch nicht, da es drei gleichnamige Ortsteile und noch zwei Gemeinden gibt. "Das gibt sich sicher wieder", hofft Kalsow.