Roland Becker

Oranienburg (MOZ) Gegen zwei Autofahrer, die am Wochenende durch ihre falsche Fahrweise Unfälle provoziert haben, ermittelt die Polizei jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Bei dem ersten Unfall, der sich am Freitagabend im Kreisverkehr zum Rewe-Logistik-Center ereignete, wurden zwei Kinder leicht verletzt. Eine 49-jährige Renault-Fahrerin hatte beim Einfahren in den Kreisel den sich bereits darin befindlichen Wagen einer 38-Jährigen übersehen und stieß mit diesem zusammen. Die im Auto der 38-Jährigen sitzenden sieben und neun Jahre alten Kinder sagten den Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme, dass sie Schmerzen spürten. Daraufhin riefen diese einen Rettungswagen samt Notarzt. Letzterer entschied, die beiden Kinder ins Oranienburger Krankenhaus zu fahren. Nach der Behandlung ihrer Nackenschmerzen konnten sie die Klinik wieder verlassen.

Bei dem zweiten Unfall hingegen musste eine 47-jährige Frau stationär ins Krankenhaus aufgenommen werden. Sie wurde am Samstagabend in Oranienburg verletzt. Ursächlich für den Unfall war das falsche Verhalten eines 52-jährigen Peugeot-Fahrers. Dieser hatte beim Abbiegen an der Kreuzung Walther-Bothe-Straße/Berliner Straße die Frau übersehen, die bei Grün die Straße überquerte. Beim Zusammenprall mit dem Auto wurde sie an einem Bein derart schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen ins Hennigsdorfer Krankenhaus gefahren werden musste.