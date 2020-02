MOZ

Rheinsberg (MOZ) Im Bereich des Damaschkeweges, der Rhinstraße, der Rhinbrücke und des Multifunktionsplatzes beginnt ab Montag, 10. Februar, auf Anordnung des Landkreises in Rheinsberg eine Schädlingsbekämpfung gegen Ratten. Das teilte Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) mit.

Ratten gehören zu den Gesundheitsschädlingen, durch die direkt oder indirekt diverse Krankheiten auf den Menschen übertragen werden können. Zu den über 70 auf den Menschen übertragbaren Krankheiten, den sogenannten Zoonosen, zählen unter anderem Salmonellen, Leptospiren und Hantaviren. Zur Bekämpfung der Ratten werden Giftköder ausgelegt. Sollten bei den Kontrollen weitere exponierte Bereiche entdeckt werden, ist es zwingend notwendig, den Bekämpfungsradius zu erweitern, um einen größtmöglichen Erfolg zu erzielen. Hinweisschilder werden die Bereiche kennzeichnen.

Gift als Festköder

Bei dem eingesetzten Gift handelt es sich um Brodifacoum als kompakter Festköder. Diese künstlich erzeugte chemische Verbindung ist extrem giftig und in Wasser nicht auflösbar. Vom Aussehen her handelt es sich bei diesem Rattengift um einen kleinen Festkörper in unterschiedlichen Farben, meist bläulich oder pinkfarben. Schwochow warnt, dass Kinder das Produkt für ein Bonbon halten könnten. Doch das Gift ist nicht nur für Säugetiere extrem giftig, auch für Fische und Vögel ist es äußerst gefährlich.

Aufgenommen wird das Toxin über die Atemwege, die Haut oder oral. Die wesentliche Wirkung von Brodifacoum besteht darin, dass die für die Bildung des Gerinnungsfaktors beteiligten Enzyme gehemmt werden. Dadurch wird die natürliche Blutgerinnung aufgehoben und Blutgefäße geschädigt. Als Folge daraus kommt es über innere Organe, Schleimhäute und Körperhöhlen zu einem Blutaustritt und das Vergiftungsopfer verblutet. Zusätzlich leidet der vergiftete Organismus unter einem starken Flüssigkeitsverlust. Nachweisliche Anzeichen für eine Vergiftung sind Haut- und Schleimhautblutungen sowie Blut in Stuhl oder Urin. Wird Brodifacoum von Ratten aufgenommen, verenden diese innerhalb von fünf Tagen.

Bei Katzen besteht zudem die Gefahr, dass sie sich als Räuber über bereits vergiftete Tiere einer sogenannten Sekundärvergiftung aussetzen. Kommt es zu einer Vergiftung mit Brodifacoum, sollte ein Arzt aufgesucht werden, um ein Gegengift zu verabreichen.

Weitere Informationen gibt es beim Landkreis unter 03391 6885315 oder bei der Stadt unter 033931 55604.