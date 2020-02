MOZ

Prenzlau (MOZ) Zwei Ladendiebe sind am Freitagnachmittag in Prenzlau festgenommen worden. Die 19 und 20 Jahre alten Männer hatten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte, im Kaufland Waren im Wert von exakt 1245,75 Euro gestohlen – und waren dabei von einem Ladendetektiv beobachtet worden, der die Polizei rief. Bei Beiden klickten die Handschellen. Bei der Durchsuchung der Männer fanden sich neben der Diebesbeute noch Betäubungsmittel.