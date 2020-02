OGA

Neuruppin Am Sonnabend gegen 22.20 Uhr sahen zwei Fußgänger auf dem Weg zum Kino in Neuruppin, wie eine Person Fahrzeuge am Obi-Baumarkt beschädigte. Sie sprachen die Frau an, als sie Autos zerkratzte und hielten sie bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort fest. Die polizeibekannte 38-Jährige versuchte dabei einen Mann anzuspucken und zu schlagen. Die Frau wurde festgenommen und verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Am Sonntag wurde sie aufgrund ihrer psychischen Gesamtverfassung dem Rettungsdienst übergeben, der sie in die Klinik brachte.