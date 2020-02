MOZ

Warthe (MOZ) Eine betrunkene Autofahrerin ist am frühen Sonntagmorgen kurz nach 6 Uhr in Warthe mit ihrem Wagen mit einem Alleebaum kollidiert. Die 38 Jahre alte Frau, bei der ein erster Alkoholtest einen Wert von 2,60 Promille ergab, wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Ihren Führerschein musste sie abgeben. red