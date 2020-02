DPA

Turin (dpa) Superstar Cristiano Ronaldo hat Juventus Turin mit zwei Elfmeter-Treffern zum souveränen Heimsieg gegen AC Florenz geführt. Der italienische Fußball-Rekordmeister setzte sich mit 3:0 (1:0) durch und festigte die Tabellenführung in der Serie A.

Nach den zwei Ronaldo-Elfmetern (40./80. Minute) traf Abwehrspieler Matthijs de Ligt in der Nachspielzeit nach einer Ecke per Kopf (90.+1). Ein Handspiel des Florenz-Abwehrspielers German Pezzella hatte in der ersten Halbzeit den ersten Strafstoß verursacht. Ende der zweiten Hälfte setzte AC-Abwehrmann Federico Ceccherini den Ellbogen gegen Turins Rodrigo Bentancur ein. Schiedsrichter Fabrizio Pasqua zeigte auf den Elfmeterpunkt, Ronaldo verwandelte zum 2:0. Sami Khedira ist bei Juve nach seiner Knieoperation noch nicht wieder einsatzbereit.

Auf Ronaldos Tor-Konto stehen in dieser Saison 19 Tore in 19 Spielen. Damit steht der Portugiese an zweiter Stelle der Torschützenliste in der Seria A hinter Lazio Roms Ciro Immobile. Mit dem Sieg hat das Team von Trainer Maurizio Sarri seinen Vorsprung an der Tabellenspitze zumindest vorübergehend auf sechs Zähler ausgebaut. Inter Mailand konnte am Abend gegen Udinese Calcio nachziehen und wieder bis auf drei Punkte an den Rekordmeister heranrücken.