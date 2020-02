BRAWO

Lehnin Das Evangelische Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin hat noch freie Plätze für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und den Bundesfreiwilligendienst (BFD) zu vergeben. Wer sich im Bereich Gesundheit engagieren möchte, kann einen Freiwilligendienst in den Krankenhäusern des Diakonissenhauses in Ludwigsfelde, Luckau und Kloster Lehnin absolvieren. Die Freiwilligen unterstützen bei Pflege und Betreuung, gestalten pädagogische Angebote und Freizeitaktivitäten mit oder helfen im hauswirtschaftlichen Bereich. Erfahrene Fachkräfte leiten die Freiwilligen an und begleiten sie während ihrer gesamten Dienstzeit. Weitere Informationen rund ums FSJ und den BFD erteilt Birgit Mathissen unter Tel.: 03328/433-518 bzw. birgit.mathissen@diakonissenhaus.de.