Bärbel Kraemer

Bad Belzig Mitte der 1970er Jahre entstand für einen Postkartendruck diese Aufnahme des Belziger Marktplatzes. Tausendfach verkauft und verschickt ist sie heute ein Sammlerobjekt. Damals kostete die Postkarte 20 Pfennig, zehn Pfennig kamen für das Porto hinzu. 1975 erhielt der Marktplatz eine neue Beleuchtung. Damals wurden die in der rechten und linken Bildhälfte gut erkennbaren Lampen mit so genannten "Stahlbetonpfosten" aufgestellt. Doch zurück zu den drei abgelichteten, den Marktplatz mit prägenden Gebäuden der Magdeburger Straße. Auf der rechten Bildseite ist das "Café am Markt" abgelichtet. Bereits vor über 100 Jahren hatte dort ein Weinlokal eröffnet, wenig später erfolgte die Umnutzung als Café. Anfang der 1960er Jahre übernahm die HO und eröffnete das "Café am Markt". Seit dem Jahre 2010 hat in dessen Räumen ein Blumengeschäft sein Domizil. Im Haus in der Bildmitte begründete der Fotograf Hermann Zernsdorf 1887 ein Fotoatelier. Über 130 Jahre wurde das Erdgeschoss als solches genutzt. Heute hat sich ein Hörgeräteakustiker dort eingemietet. Das Haus in der linken Bildhälfte wurde ursprünglich als Kolonialwarengeschäft und Restaurant betrieben. Während zu DDR-Zeiten die Bauernbank im Erdgeschoss ansässig war, wird es heute wieder gastronomisch genutzt.