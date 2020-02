Roland Becker

Oranienburg (MOZ) In Schlangenlinien fuhr am Sonnabend eine Frau durch Oranienburg. Wie sie überhaupt nach Oberhavel gekommen ist, war der betrunkenen Dame völlig unklar.

"Sie wusste selbst nicht, wie sie hierhergekommen ist", kommentierte ein Polizeisprecher am Sonntag das Ende der Irrfahrt der Berlinerin. Die 31-Jährige war am Samstagabend aufgefallen, weil sie in Schlangenlinien durch Oranienburg fuhr. Um eine Kollision mit ihrem Golf zu vermeiden, mussten mehrere Fahrer auf der Gegenspur ausweichen. In Höhe des Germendorfer Baumarktes konnte die Polizei die Frau stoppen. Tests ergaben, dass sie 1,1 Promille Alkohol im Blut und Drogen konsumiert hatte. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.