Raphael Rodriguez

Falkensee Ab Mitte Februar finden neue "Starke Eltern – Starke Kinder" Kurse statt, denn manchmal läuft es zu Hause nicht so harmonisch ab, wie es laufen sollte. Deshalb kann man im Kurs seine Fragen zu jeglichen Erziehungsproblemen stellen, um Tipps von den anderen Eltern und Kursleiterin Christa Oßwald zu erhalten. Unter anderem werden auch Tipps zu Entwicklungsphasen von Kindern und Jugendlichen geteilt. Die kostenpflichtigen Kurse bestehen aus zehn Einheiten von jeweils zwei Stunden, von 18 bis 20 Uhr. Der Basiskurs richtet sich an Eltern von Kindern bis zehn Jahren und beginnt am 18. Februar. Der Pubertätskurs richtet sich an Eltern von Kindern ab elf Jahren und beginnt am 17. Februar. Infos und Anmeldung bei Kursleiterin Christa Oßwald per E-Mail unter starkeelternstarkekinder@posteo.de oder telefonisch unter 0151/21188417.