Roland Becker

Hennigsdorf (HGA) Zu einer Filmreihe, die sich mit der Vergangenheit des Hennigsdorfer Stahlwerks auseinandersetzt, lädt erneut Harald Politz vom Stahlwerker Traditionsverein ein. Gezeigt werden die Filme am Donnerstag, 6. Februar, und am Mittwoch, 12. Februar, jeweils ab 17 Uhr im Hennigsdorfer Bürgerhaus Alte Feuerwache, Hauptstraße 3. Der Eintritt ist frei.

Auf dem Programm stehen "Stahl aus Hennigsdorf", ein Werbefilm aus dem Jahr 1968, sowie "Letzter Abstich Grauguss Velten", ein 1990 in den Monaten rund um die Wiedervereinigung gedrehter Amateurstreifen.

Am weitesten in die Vergangenheit zurück führen die bewegten Bilder in "Stahlwerker trotzen Eis und Schnee", der 1963 entstand. Dieser Winter gilt im Nachhinein als einer der strengsten des 20. Jahrhunderts in ganz Europa.

Zum Abschluss wird ein Ausflug in die Gegenwart unternommen. Ein Privatfilmer hat einen "Flug über Hennigsdorf" gedreht. Der Streifen ist erst jüngst entstanden. Besucher, die zum Filmnachmittag kommen, sollten sich mindestens eineinhalb Stunden Zeit nehmen.