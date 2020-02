Holger Rudolph

Rheinsberg Literatur im Theater" heißt eine neue Reihe in Rheinsberg. Zum Start heimste sie am Samstagabend im ausverkauften Schlosstheater Riesenbeifall und herzhafte Lacher für das pointenreiche Programm mit der Schauspielerin Andrea Sawatzki ein. Die Reihe ist eine Koproduktion von Theater und Kurt-Tucholsky-Literaturmuseum.

Einmal mehr legte sich auf der Prinzenstädter Bühne der ansonsten in erster Linie durch seine Arbeit beim RBB bekannte Knut Elstermann als Moderator ins Zeug. Sawatzki gehört ihrerseits zu den beliebtesten deutschen Schauspielerinnen der Gegenwart. Schon vor ihrer achtjährigen Karriere als Tatort-Kommissarin spielte sie in einer Vielzahl von Filmen sowie am Theater. In Rheinsberg las sie jetzt aus ihrem im Oktober 2019 erschienenen vierten Band der Bundschuh-Reihe namens "Andere machen das beruflich".

2013 trat Bundschuh auf

Erstmals auf den Plan trat die teilweise mit Sawatzki sehr wesensverwandte Heldin Gundula Bundschuh 2013. Die anderen Personen seien zwar nicht gänzlich fiktiv, versicherte die Autorin. Doch sie habe die Eigenschaften verschiedener Menschen so gemixt und komprimiert, dass sehr ungewöhnliche Persönlichkeiten entstanden sind. Mutter Gundula Bundschuh habe stets außergewöhnliche, teils urkomische, aber auch traurige Situationen zu bewältigen, was ihr erstaunlicherweise stets gelinge.

Im aktuellen Buch trifft die Familie das geballte Chaos. Nicht nur, dass ein Unwetter dazu führt, dass der Strom ausfällt und der Keller des Wohnhauses mit der wertvollen Schallplattensammlung überschwemmt wird. Es sagen sich auch noch Mutter und Schwiegermutter an, um ungefragt ein erst in ein paar Wochen anstehendes Familienfest mit vorzubereiten. Herrlich, wie Sawatzki in die Rollen der beiden alten Damen schlüpfte. Jede erhielt eine ganz eigene Stimme, ebenso der Ehemann und alle anderen handelnden Personen. Da ist es leicht verständlich, dass sich die zahlreichen, von der Berlinerin eingesprochenen Hörbücher sehr gut verkaufen.

Im mittlerweile vierten Buch soll Gundula kurzfristig den Theaterkurs der Schule, die auch ihre Kinder besuchen, übernehmen. Gutmütig wie stets, sagt sie, obwohl Gruppenphobikerin, zu und muss schon bald bemerken, dass sie es mit einer Auslese der verhaltensauffälligsten Teenager zu tun bekommt. Ihre Vorgängerin verzweifelte schnell und häkelte nur noch Deckchen, statt den Aufsässigen Shakespeares "Ein Sommernachtstraum" beizubringen. Wie Gundula es schafft, gegen alle Widerstände binnen weniger Monate die Teenager fürs Theater zu begeistern und die Aufführung zu schaukeln, verriet Sawatzki noch nicht. Stattdessen lernte das Publikum Gundulas Therapeuten kennen, in den die Protagonistin unheimlich verliebt ist, der aber rein gar nichts davon zu bemerken scheint und von ihr nichts lieber als eine Tube Herpessalbe hätte, worauf Gundula unsäglich schlecht wurde.

Bücher als Befreiung

Weil Moderator Elstermann interessierte Fragen stellte, erfuhr das Publikum auch, dass das Wiedererkennen von ähnlich erlebten Situationen in ihren Büchern für Sawatzki eine Art Befreiung ist. Ob die Gags wirklich zünden, probiere sie nicht vorher aus. Auch ihr Ehemann, der Schauspieler Christian Berkel, bekomme den jeweils neuesten Roman erst dann zum Lesen, wenn er bereits in gedruckter Form vorliegt.

Eigentlich wollte Andrea Sawatzki nach fünf Bundschuh-Romanen nun einen Thriller schreiben. Doch der muss warten. Der Piper-Verlag und das ZDF, das alle bisherigen Bücher verfilmte, setzen auf einen weiteren Teil über die Chaosfamilie. Und Sawatzki hat zugesagt. Sie hat Spaß beim Schreiben: "Ich habe stets auch die Schauspieler vor Augen und lasse sie das tun, wovon ich glaube, dass es ihnen gefallen könnte." Beim Vortragen der Passagen von Gundulas Ehemann Gerald Bundschuh klang Sawatzki so maskulin, sonor und getragen ruhig wie Axel Milberg als Gerald in den Filmen.