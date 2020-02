Aus der Region: Hobbytrödler Thomas Kossahl aus Protzen (rechts) nahm auch am Antikmarkt in der Pfarrkirche teil. © Foto: Eckhard Handke

Eckhard Handke

Neuruppin An zwei Tagen konnten die Ruppiner und Besucher der Stadt in der Neuruppiner Pfarrkirche zum sechsten Mal auf einen Antik-Trödel- und Sammlermarkt stöbern und feilschen. Der Veranstalter, die Nobis Verlags- und Veranstaltungs-GmbH aus Dresden, lockte am Wochenende über 1 000 Besucher an.

30 Stände mit Antiquitäten

Die Angebote der 30 Händler aus Berlin, Meißen, Thüringen, Dessau, Neubrandenburg und sogar aus Österreich waren vielfältig. Aber auch aus der Region mischten Hobby-Trödler mit wie Thomas Kossahl aus Protzen. Manche Besucher waren nur zum Gucken gekommen, aber die wenigsten gingen letztlich mit leeren Händen nach Hause. Auch wenn so mancher Schnäppchenjäger hinterher schmunzelnd sagte, dass er nur wieder einen Staubfänger mehr fürs traute Heim erstanden habe. Für manch einen war die Stöbertour sogar ein wahrer Familienausflug.

Mit antiken Lampen und Gläsern bereicherten Frantek Riedel und Christa Rosskothen von der Lietzower Kunst- und Antikgalerie erstmals den Markt. Christa Rosskothen gefiel die Atmosphäre in der Pfarrkirche genauso wie Kulturwissenschaftlerin Ricarda Fincke aus Ribnitz-Damgarten. Fincke hatte einen Stand mit Büchern. Und natürlich durften dabei in Neuruppin Werke von oder über Fontane und Schinkel nicht fehlen. Aber auch die Abenteuer von Pittiplatsch und Bücher vom Sandmännchen waren für die jüngsten Gäste im Angebot.

Einige Besucher brachten auch selbst Raritäten mit, um sie den Händlern anzubieten, und hofften dabei wie in den bekannten Fernsehsendungen "Bares für Rares" und "Vier Räume, ein Deal" für ihre Schätzchen Kohle zu bekommen. Die Auswahl an den Ständen war groß. Es gab Porzellan, Briefmarken, Münzen, Schmuck, historische Ansichtskarten und sogar Aussteuerwäsche aus Urgroßmutters Zeiten, die mit und ohne Spitze zu haben war. Für Modelleisenbahner gab es Loks, Waggons und Ersatzteile. An den Ständen mit Ansichtskarten suchten Interessierte besonders nach historischen Motiven von Neuruppin und Umgebung. Aber auch Automomobil-Kartensammler stöberten in den vielen Kisten nach Raritäten.

Für den Großteil der Profi-und Hobbyhändler hat sich das Wochenende in Neuruppin gelohnt. Sie würden auch gern im nächsten Jahr wieder dabei sein.