OPR_Faschin FKK Lindow 2020 5 Fasching beim Freiwilligen Karnevals Klub (FKK) in Lindow am 1.2.2020 © Foto: Jürgen Rammelt

Hingucker: Was wäre eine Karnevalssitzung ohne Funken? Nichts! Deshalb zeigten auch in Lindow die jungen Frauen ihr tänzerisches Können. © Foto: Jürgen Rammelt

OPR_Faschin FKK Lindow 2020 4 Fasching beim Freiwilligen Karnevals Klub (FKK) in Lindow am 1.2.2020 © Foto: Jürgen Rammelt

Ohne sie geht es nicht: Das Männerballett des FKK war in seinen Netzstrumpfhosen der Höhepunkt des Abends. Einmarschiert waren die Herren züchtig in Mönchskutten. Ebenfalls nicht fehlen durften die Sänger des FKK (rechts). © Foto: Jürgen Rammelt

Jürgen Rammelt

Lindow (MOZ) Unter dem Motto " In Lindow zur Geisterstunde drehen nicht nur Gespenster ihre Runde" hatte der Freiwillige Karnevals Klub (FKK) am Wochenende in die Turnhalle der Schule eingeladen.

Etwa 120 fantasievoll gekleidete Gäste erlebten das Programm. Eröffnet wurde das närrische Treiben mit dem Einmarsch des Elferrates. Dann zeigten die Funken ihr Können. Nach der Ordensverleihung nahm FKK-Präsident Walter Streblow in seiner Büttenrede die große und kleine Politik unter die Lupe und sorgte für erste Lachsalven. Natürlich durften bei der 46. Session des FKK die "Lindower Eichen" nicht fehlen.

Der Auftritt der Männer im sexy Baumwolloutfit gehörte zweifelsohne zu den Höhepunkten im Programm. Aber auch der Showtanz von Dorit Jung und Annet Ehm als Dick und Doof wurde mit kräftigem Beifall belohnt. Das dreistündige, von Anett Ehm und Heidi Harth moderierte Programm hielt noch weitere Höhepunkte bereit. Den krönenden Abschluss bildete das Männerballett.