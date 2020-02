Wolfgang Gumprich

Grüneberg (MOZ) Mit aufmunternden Worten und verbalen Schulterklopfern gingen die Kameraden der Grüneberger Löschgruppe nach ihrer Jahreshauptversammlung am Samstagabend nach Hause.

Bürgermeister Bernd-Christian Schneck (SPD) lobte im Gerätehaus die "beeindruckenden Zahlen sowie die einmalige Leistung" der Wehr, Gemeindebrandmeister André Haack stellte die Jugendfeuerwehr heraus, Löschgruppenführer Marco Sommerfeld grüßte per Videobotschaft und dankte für die Einsatzbereitschaft sowie den ausgesprochen guten Teamgeist.

Unentbehrlich auch bei Festen

Er zählte die Einsätze neben den eigentlich zu erledigenden Brandschutz-Aufgaben auf, ihr Einsatz beim Knutfest, beim Maifeuer, zu Pfingsten oder zum Erntefest. Für das laufende Jahr kündigte Sommerfeld Ausbildungssonnabende alle zwei Wochen sowie Dienstversammlungen alle acht Wochen an. Bei der Präsentation der Statistik auf der Leinwand rechnete Marco Sommerfeld seinen Kameraden vor, dass sie im vergangenen Jahr 1 729 Stunden im Ehrenamt verbracht hätten.

Weitere Fakten des vergangenen Jahres legte dann der stellvertretende Gemeindebrandmeister Frank Ludwig vor. So habe die Löschgruppe neun Brände, sieben technische Hilfeleistungen sowie sieben Fehlalarme erlebt. Die Grüneberger Wehr zählt 21 Aktive, zehn Kameraden in der Alters- und Ehrenabteilung sowie eine starke Jugendfeuerwehr mit 18 Mitgliedern. Deren Leiter Dominic Vilberger sprach von einem "spannenden Jahr". Zumal er die Truppe erst vor einem Jahr übernommen hat. Die Kameradschaft habe sich verbessert, "Ihr seid eine tolle Truppe geworden", sprach er die Jugendlichen persönlich an und erinnerte an den Staffellauf, das Jugendlager und die Jugendparade, an der die Grüneberger mit Bobby-Cars und Tretrollern teilnahmen.

Bürgermeister Bernd-Christian Schneck überbrachte die Grüße und den Dank der Politik und der Verwaltung. Helga Kühn vom Kameradschaftsverband der Feuerwehr Grüneberg bedankte sich für das Engagement der Löschgruppe für das Dorfleben. Gleichzeitig forderte sie die Kameraden auf, sich im Vorstand ihres Vereins zu engagieren. Zum Abschluss des offiziellen Teils gab es Urkunden und Teilnahmebescheinigungen.