Eckhard Handke

Neuruppin Der Kabarettist, Komiker und Musiker Willy Astor machte auf seiner derzeitigen Deutschlandtour am Samstagabend auch in Neuruppin halt. Im Stadtgarten wollten 300 Fans sein neuestes "Programm für Wortgeschrittene – Jäger des verlorenen Satzes" live erleben. Zum Auftakt ging Astor mit den Gästen auf Tuchfühlung. Mit humorvollen Geschichten und Liedern amüsierte der Meister der Albernheit sein Publikum aufs Köstlichste. Es wurde viel gelacht und gekichert. "Albernheit verhindert den Ernst der Lage, und lachen ist ja auch gesund", so Astor.