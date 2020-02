Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Empörung der Jäger ist verständlich, gerade wenn man weiß, dass es sich um eine ehrenhafte Zunft mit hohen moralischen und ethischen Standards handelt.

Jedes Brandenburger Grundschulkind lernt in der 2. Klasse, dass Rehe und Hirsche Winterruhe halten und in dieser Zeit besonderen Schutz verdienen. Dass letzteres auf Geheiß des Forstministeriums nicht mehr gilt, ist ein gewaltiger Tabubruch. Die Empörung der Jäger ist verständlich, gerade wenn man weiß, dass es sich um eine ehrenhafte Zunft mit hohen moralischen und ethischen Standards handelt.

Allerdings steht Brandenburg bundesweit mit seiner härteren Gangart gegen Wild, das junge Bäume anknabbert, nicht allein. Diesen Streit zwischen Jägern und Forstbehörden gibt es so auch in anderen Bundesländern. Grund sind die massiven Waldschäden, freilich nicht nur vom Wild verursacht, sondern auch durch Dürre und Waldbrände. Aber sind Waldstücke nicht eingezäunt, können Rehe in kurzer Zeit die Aufforstungsarbeit von Jahren zerstören. Zäune gelten als teuer und müssen immer wieder kontrolliert werden. Auf sie komplett zu verzichten, ist aber auch keine Lösung. Die Jäger fordern zu Recht, dass nach einem Ausgleich zwischen den Interessen gesucht wird.

Und dennoch: Es bleibt eine Güterabwägung. Am Ende des Tages, nachdem man alle Argumente hin und her gewendet hat, dürfte gerade in Zeiten des Klimawandels gelten: Waldschutz geht vor Wildschutz.