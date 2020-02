BRAWO

Mittelmark Wer im Land Brandenburg die Raubfischangel auswerfen möchte, benötigt den unbefristeten Fischereischein. Voraussetzung für diesen Fischereischein ist das Bestehen einer Anglerprüfung. Die untere Fischereibehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark bietet deshalb am Donnerstag, 20. Februar, um 17.00 Uhr eine Anglerprüfung zum Erwerb des unbefristeten Fischereischeins in der Dienststelle des Landkreises - Untere Fischereibehörde-, Potsdamer Straße 18 in Brandenburg an der Havel an. Im Anschluss kann der Fischereischein gleich in Empfang genommen werden. Wer das 14. Lebensjahr vollendet hat und an dieser Anglerprüfung teilnehmen möchte, kann sich in der unteren Fischereibehörde bis zum 7. Februar schriftlich anmelden. Das Antragsformular sowie die Links zum Fragenpool und zum Onlinetest sind im Internet

unter www.potsdam-mittelmark.de Bürgerservice > Dienstleistungen A - Z>"Anglerprüfung-Zulassung/Prüfungsteilnahme" eingestellt. Die Prüfungsgebühr beträgt 25 Euro. Weitere Fragen zur Anglerprüfung werden unter 03381/ 533-149 beantwortet.