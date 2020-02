Zugausfälle in Ferien

MOZ

Ahrensfelde Bauarbeiten am Biesdorfer Kreuz schränken in der Winterferienwoche den S-Bahnverkehr ein. Betroffen sind die Linien S 5, S7 und S75. Auf dem Plan stehen unter anderem Arbeiten an der Rhinstraßenbrücke und östlich vom S-Bahnhof Friedrichsfelde-Ost wird ein sogenanntes Weichentrapez eingebaut.

Von Montag durchgängig bis zum 10. Februar, 1.30 Uhr, verkehren zwischen Wuhletal/Springpfuhl–Lichtenberg–Ostkreuz keine Züge. Busse ersetzen die S-Bahnen S7 und S 75. Sie fahren zwischen Springpfuhl, Friedrichsfelde-Ost und Lichtenberg. Die S 7 und die S 75 verkehren zwischen Ahrensfelde und Springpfuhl beziehungsweise Wartenberg und Springpfuhl im 20-Minutentakt. Die S 7 fährt ab Springpfuhl zu den Minuten 14, 34, 54 nach Ahrensfelde. Die S 75 fährt von Wartenberg bis Springpfuhl zu den Minuten 01, 21, 41, von Springpfuhl bis Wartenberg zu den Minuten 06, 26, 46. Außerdem sind Gleisänderungen angekündigt. In Hohenschönhausen, Gehrenseestraße und Springpfuhl fährt die S75 jeweils vom Gleis der Gegenrichtung.

Die RB12 und RB25 sind ebenfalls von den Baumaßnahmen betroffen und stehen zwischen Hohenschönhausen beziehungsweise Ahrensfelde und Lichtenberg/ Ostkreuz nicht als Alternativen zur Verfügung.

Auch nach den Winterferien wird es weitere Sperrungen rund ums Biesdorfer Kreuz geben, vornehmlich jedoch an den Wochenenden.