Berlin (MOZ) Bisher wirken Herthas Offensivbemühungen ziemlich plan-und ideenlos.

Insgesamt 75 Millionen Euro gab Hertha BSC in der Winterpause für neue Spieler aus. Der Ansage, ein "Big City Club" werden zu wollen, lässt Investor Lars Windhorst Investitionen folgen. Nun müssen die Spieler und vor allem der Trainer Ergebnisse liefern.

Bei seiner Einwechselung am Freitagabend wurde Angreifer Krzysztof Piatek von den Berliner Anhängern gefeiert, als wäre er mehrmaliger Champions-League-Sieger mit eingebauter Torgarantie, um die Berliner genau in diese Regionen zu schießen. Er machte einen guten Eindruck, kann aber auch nur die Bälle verwerten, die ihm seine Mitspieler auflegen, doch Klinsmanns Offensivkonzept wirkt bisher ziemlich planlos.

Entweder stehen die Berliner tief und hoffen, dass die schnellen Dodi Lukebakio und Javairo Dilrosun schon irgendwas mit dem Ball anfangen werden oder setzen auf Flanken, die in den seltensten Fällen einen Abnehmer finden. Entweder segeln die Bälle direkt ins Aus oder sind für die gegnerische Abwehr einfach zu verteidigen, da Lukebakio, Wolf und Dilrosun keine Kopfballspieler sind und Marko Grujic zu selten in den Strafraum durchläuft. In den letzten acht Spielen erzielten die Blau-Weißen sieben Tore, von denen ein Großteil eher zufällig oder durch Standards fiel.

Die Hoffnungen können nun nur darin liegen, dass Piatek und der zweite Winterneuzugang Cunha so gut harmonieren, dass Klinsmanns Ideenlosigkeit in der Offensive nicht auffällt, sonst kämpft die Hertha bis zum Schluss um den Klassenerhalt.