Katja Schrader

Lehnitz Während die Karnevalssitzungen in Lehnitz bereits restlos ausverkauft sind, gab es am Sonnabend im Kulturhaus Friedrich Wolf eine Premiere, der man mehr Besucher gewünscht hätte. Zum ersten Mal hatten Jugendliche für Jugendliche einen Karneval organisiert. Es waren Mitglieder der Vereine aus Lehnitz, Neuruppin und Marwitz, die an einem Strang zogen.

Von den wenigen Zuschauern im Saal ließen sich die etwa 30 Akteure im Alter von 12 bis 26 Jahren ihren großen Moment nicht verderben. Die Funkengarden glänzten mit schwungvollen Choreografien, die Moderationen waren originell und locker. Die Büttenrede von Anika Budach sorgte für Lacher. Zum ersten Mal präsentierte die 23-Jährige eine Rede aus eigener Feder, in der es um die guten Vorsätze, um Ernährung und Zwischenmenschliches ging. "Sich auch mal in die Augen blicken, ist viel schöner, als immer nur auf Facebook zu klicken", hieß es da. Mehrere Jahre habe sie an der Büttenrede geschrieben. "Ich hatte eine ganze Sammlung an Gags. Überall in der Wohnung sind Klebezettel mit ihnen verteilt" Die sammelte sie ein und schrieb daraus die Rede, die sie auch bei den Karnevalsveranstaltungen für die Erwachsenen halten darf.

Die Idee für einen Karneval von Jugendlichen für Jugendliche stammt von Lutz Grundmann. Der Präsident des Lehnitzer Karnevals Klubs holte dafür die Vereine aus Neuruppin und Marwitz ins Boot. Die fanden die Idee gut. Eigentlich sollte der erste Versuch schon im vorigen Jahr starten, doch da war er noch nicht ausgereift genug. "Das hab ich eingesehen", sagt Grundmann und verschob alles auf 2020. Aus jedem Verein fanden sich zwei Jugendliche, die sich monatlich zur Vorbereitung trafen. Das sei nicht immer leicht gewesen, erzählen Janice Lehmann und Manja Päthe. "Zwischendurch gab es schon viel Stress", meint die 14-jährige Manja. Einige aus dem Vorbereitungsteam seien auch abgesprungen. Die beiden jungen Frauen stürzten sich in die Arbeit. "Lutz hat uns voll und ganz vertraut. Das hat geholfen", erzählt Janice.

Es gab viele Dinge zu bedenken. Zur Vorbereitung ihrer Moderation besuchten sie den Berliner Quatsch-Comedy-Club und sahen sich unzählige Videos an. "Wir können hier ganz offen, locker und frei moderieren. Es ist ganz ungezwungen", meint Manja. Dabei sei es wichtig, auch über sich selbst lachen zu können. "Es muss einem nichts peinlich sein, aber man braucht gute Vorbereitung. Nur improvisieren geht nicht", sagt Janice. Ohne Moderationskarten funktioniere es nicht. Trotz aller Meinungsverschiedenheiten im Vorfeld: Am Ende sei ein solcher Auftritt wie eine Droge. "Das ist kein Glück mehr. Das ist eine eigene Emotion", meint Janice.

Lutz Grundmann ist stolz auf die Arbeit der Jugendlichen. "In der Form gibt es das noch nicht. Das ist erst- und einmalig in Berlin und Brandenburg", sagt er. Auch Fred Witschel, Präsident des Karnevalsverbands Berlin/Brandenburg (KVBB), war am Sonnabend mit dabei und lobte die Arbeit der Vereine. Was hier im Norden von Berlin passiere, beeindrucke ihn sehr.

Dass es so wenige Besucher gab, sei ein wenig traurig für die Jugendlichen. Es könnte daran liegen, dass es keinen Alkohol auf der Veranstaltung gab, meinten die Mädchen. "Wir müssen früher Werbung machen. Und es braucht eine bessere Kommunikation", erklärt Janice Lehmann. Lutz Grundmann ist zuversichtlich, dass es im nächsten Jahr schon ganz anders aussehen wird. "Beim Kinderkarneval war es beim ersten Mal auch so. Und inzwischen haben wir sogar zwei Veranstaltungen."