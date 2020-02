Geschützt vor dem Regen: Der W 50 in der Garage der Freiwilligen Feuerwehr Sachsendorf. Sie befindet sich in der Straße des Friedens. © Foto: Cornelia Link-Adam

An ihrem TLF-16 W 50: Ortswehrführer Michael Kowallik, Jugendwartin Viola Frey und Harry Vandrey (hinterm Steuer) nebst Feuerwehr-Kater Gustav an ihrem Ifa-Einsatzfahrzeug. Das Auto bekommt wohl im Sommer keinen TÜV mehr - Ersatz muss her. © Foto: Cornelia Link-Adam

Cornelia Link-Adam

Sachsendorf (MOZ) Die Freiwillige Feuerwehr Sachsendorf ist Unterstützungswehr für die Schwerpunktwehr Dolgelin und Zubringerwehr für die Stützpunktwehr Seelow. Sie kann aber auch entsprechend ihrer Technik (TLF-16 W50) zu selbstständigen Einsätzen durch die Frankfurter Regionalleitstelle Oderland gerufen werden." So beschreibt das Amt Seelow-Land auf seiner Homepage die Sachsendorfer Feuerwehr. Doch deren Einsatzfahrzeug ist in die Jahre gekommen. Dringend muss ein jüngeres Auto her.

Die Idee, den W 50 durch den Kauf eines gefördertes Neu-Fahrzeuges zu ersetzen, ist geplatzt. Das berichtete Amtsdirektorin Roswitha Thiede jüngst im Amtsausschuss. Als Träger des Brandschutzes hatte das Amt einen TLF 4000, in dem sechs Mann Platz finden, beantragt. Das Land fördere aktuell aber nur Waldbrand-Fahrzeuge des Typs TLF-5000 mit 1:3-Besatzung. "Sachsendorfs W 50 wird im Sommer keinen TÜV mehr bekommen, daher müssen wir nun nach Alternativen suchen, auch auf dem Gebrauchtwarenmarkt", so die Amtsdirektorin.

Einsatzfähigkeit gefährdet

Die Abgeordneten vom Amtsausschuss bedauerten die schlechte Nachricht. "Vielleicht sollte man die Wehr abmelden, damit die da oben mal wachwerden", sagte Jens Riegner. Der Aussschussvorsitzende Helmut Franz kommentierte: "Die Feuerwehr in Sachsendorf hat sich gut entwickelt, das ist nun wieder ein Rückschlag." Amtswehrführer Sven Müller fragte, wie schnell der Ausschuss reagieren könne, fände man ein passendes Auto. Tenor aller: Sehr schnell. "Passt der finanzielle Rahmen, könnte im März den Amtshaushalt beschlossen werden, mit dem Geld fürs Fahrzeug", so Roswitha Thiede.

Thomas Höppner, in der Verwaltung für Brandschutz zuständig, erklärte der MOZ. "Wir gucken jetzt mit der Amtswehrführung welches Auto in Betracht kommt. Das ist gekoppelt an Einwohnerzahlen, Gewerbeansiedlungen." Den Mindestschutz müsse man gewährleisten. Aber auch für einen Gebrauchtwagen brauche man 100 000 Euro. Dafür sollen nun genutzte Mittel des Amtshaushaltes umschichtet werden.

In den Augen der Sachsendorfer Feuerwehr reagiert die Amtsverwaltung viel zu spät. "Unser TLF ist 43 Jahre alt, das älteste Einsatzfahrzeug im gesamten Amt", sagt Wehrführer Michael Kowallik. "Normalerweise werden Feuerwehr-Autos nach 20 Jahren ausgesondert", fügt auch Kollege Harry Vandrey an. Die Sachsendorfer haben ihren W 50 seit 2008, davor war er in Falkenhagen im Einsatz und davor bei der NVA. "Wir hatten Jahre, da ist das Auto nach jedem vierten Einsatz in der Werkstatt gelandet", erinnert sich der Wehrführer. So auch 2018, wo man aufgrund vieler Brände bis nach Neuhardenberg fuhr. 21 Einsätze hatte man damals im Jahr, 11 waren es 2019. Sturmschäden, Feldbrände aber auch Bombenentschärfungen wie jüngst erst in Sachsendorf sind ihr täglich Brot.

Vor acht Jahren stand die Wehr vor dem Aus, hatte nur noch fünf Mann. Dann wurde der Stützpunkt in der Straße des Friedens 22 in Eigenregie ausgebaut, kamen auch Frauen. 20 Einsatzkräfte gibt es aktuell, 21 Mitglieder in der Jugend und zwei bei den Senioren. Es gibt sogar einen Feuerwehr-Förderverein. "Wir haben es seit fünf Jahren geschafft zu jedem Einsatz rauszufahren, zu dem wir gerufen wurden", sagt der Wehrführer stolz.

An ihrem W 50 haben sie viel geschraubt, auch unter Anleitung des jüngst verstorbenen Gerätewarts Manfred Winnewisser. Erst im Vorjahr habe man die Fahrzeugkabine erneuert, wollten sie dieses Jahr neu lackieren. Alle hoffen auf ein Fahrzeug, in dem sechs Mann Platz finden. Gern auch wieder einen W 50, nun viel jünger. Schließlich würde ein Fahrzeug mit kleinerer Besatzungstärke die Motivation der Einsatzkräfte bremsen. Die ist hoch in Sachsendorf – noch.