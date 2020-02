Jürgen Rammelt

Rägelin Rüdiger Rogge, Gemeindevertreter in Temnitzquell, bemängelte beim zweiten Bürgertreffen in Rägelin, dass seiner Meinung nach noch immer falsche Zeiten für die Geschwindigkeitsbegrenzung an der L 18 in Rägelin angegeben sind. Aktuell soll das Tempo dort von 8 bis 20 Uhr reduziert werden "Richtig wäre 6 bis 20 Uhr, denn um 8 Uhr sind unsere Kinder längst auf dem Weg zur Schule", bemerkte Rogge. Er machte zwar geltend, dass das Problem im Amt bekannt sei, doch bis jetzt habe sich nichts getan.

Obwohl nur zwölf Einwohner ins Dorfgemeinschaftshaus gekommen waren, entspannte sich eine lebhafte Diskussion. Es ging um die Sauberkeit in den Orten und um Verkehrsfragen. Angesprochen wurde auch das Problem der doppelten Straßennamen. "Wir sind die Gemeinde Temnitzquell mit der Postleitzahl 16818, aber in den einzelnen Ortsteilen gibt es Straßen, die den gleichen Namen führen. So könnten im Notfall Krankenwagen in den verkehrten Ort geleitet werden", erklärte Werner Ludwig, der in Katerbow wohnt. Wie man das ändern kann, soll jetzt gemeinsam mit dem Amt geprüft werden. Gesprochen wurde auch über einen verlandeten Teich und ein verwahrlostes Grundstück. Bürgermeister Bernd Müller verwies darauf, dass das Grundstück einem privaten Eigentümer gehöre. Dieser müsse dafür sorgen, dass dort kein Müll abgelagert wird. "Wir werden prüfen, was wir da machen können", versprach er. Für den Teich sei hingegen eine Sanierung notwendig, weil in der Nähe Eigenheime entstanden sind und im Brandfall das Wasser aus dem öffentlichen Netz nicht reichen könnte. Einige der Anwesenden erklärten, der Teich werde durch eine Quelle gespeist und der Aufwand, das Gewässer wieder zu aktivieren, könne nicht so groß sein. Auch das soll nunmehr geprüft und möglicherweise in die Tat umgesetzt werden.