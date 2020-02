Dirk Schaal

Hoppegarten (MOZ) Kaum hatte Gemeindewehrführer Marius Venslauskas die Feuerwehrkameraden und Gäste im Gemeindesaal begrüßt und für die vielen Einsätze im vorigen Jahr gedankt, genau in dem Moment meldeten die Pieper einen neuen Alarm. Zu einem Motorbrand eines Pkws in Waldesruh wurden sie gerufen, zwölf Einsatzkräfte liefen aus dem Saal. "Natürlich ist es mit den umliegenden Wehren abgesprochen, dass sie im Fall eines größeren Einsatzes helfen, aber unsere Hausaufgaben müssen wir schon selbst machen", sagte Charlie Claus.

Einen Schreck bekam Venslauskas, als er die Einsatzzahlen drei Ortswehren für 2019 zusammenzählte. "Erst dachte ich, ich habe aus Versehen alte Statistiken genommen. Es war exakt die gleiche Einsatzzahl wie im Jahr davor, genau 475." Nur in den Einsatzschwerpunkten sah er Unterschiede. So erhöht sich die Zahl der Alarmierungen durch Brandmeldeanlagen immens. Von den 276 Brandalarmen machen sie mehr als 50 Prozent aus. Dabei sind die meisten keine notwendigen Einsätze, sondern auf bauliche Mängel oder menschliches Fehlverhalten zurückzuführen. Deshalb forderte Venslauskas höhere Gebühren für solche Fehleinsätze, um so ein Nachdenken anzuregen. Eine dementsprechende Satzung ist derzeit in den politischen Gremien im Ort in der Diskussion.

Das gewerbliche Wachstum im Speckgürtel ist weiterhin hoch. Das bekam auch die Hoppegartener Feuerwehr zu spüren. Neue Einsatzbereiche kommen auf die Kameraden zu. Ein großes Back­unternehmen forderte die Feuerwehr gleich doppelt. Doch ausströmendes Ammoniak und ein in einer Maschine eingeklemmter Arbeiter waren keine unlösbaren Aufgaben für die Hoppegartener.

"Die Zeiten sind vorbei, wo jeder alles beherrschen kann", sagte Venslauskas mit Blick auf die fünf Fachbereiche. Spezialisierung sei wichtig, um auch zukünftige Herausforderungen meistern zu können. Dabei sind alle Fragen erlaubt, Prozesse sollen hinterfragt und diskutiert werden, um so gemeinsam das Bestmögliche zu finden, forderte Venslauskas auf.

Bessere Infrastruktur schaffen

Die größten Herausforderungen der nächsten Jahre sind die Infrastrukturen der drei Ortswehren, sagte der Gemeindewehrführer. Hönow wird neu gebaut, Dahlwitz-Hoppegarten und Münchehofe müssen größer werden, um den wachsenden Anforderungen des Gesundheitsschutzes Rechnung tragen zu können. Den Ball nahm Bürgermeister Sven Siebert auf und versprach, stets ein offenes Ohr für die Feuerwehr zu haben. Notwendige finanzielle Mittel für dringend benötigte Ausrüstung seien bereits eingestellt und auch die Satzung über höhere Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der Feuerwehr ist auf einem guten Weg. Überlegungen forderte Venslauskas ein, wie man die Tageseinsatzbereitschaft erhöhen könnte. Dies sei ein ernsthaftes Problem, tagsüber die notwendige Stärke zu erreichen. So sollten Anreize geschaffen werden, dass gerade Verwaltungsmitarbeiter die Feuerwehr verstärken. "Bevor wir andere Lösungen suchen, sollten wir erst einmal vorhandenes Potenzial nutzen."

Erst später stießen die Einsatzkräfte wieder hinzu, die in Waldesruh den Motorbrand mit Schaum erstickten. Darunter waren vollzählig die Geehrten für zehn treue Jahre. Unter tosendem Beifall wurden auch die Münchehofer Schwestern Anneliese Kosse und Dorothea Ohm für je 50 Jahre treue Dienste auf die Bühne gerufen.