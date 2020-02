MOZ

Glienicke (MOZ) Unbekannte sind am Sonnabend in ein Einfamilienhaus in der Friedrich-Engels-Straße in Storkow eingebrochen. Sie kamen durch das Küchenfenster. Die Schadenshöhe lag noch nicht vor.

In Glienicke hebelten Einbrecher am Sonnabend das Verandafenster eines Einfamilienhauses in der Ahrensdorfer Straße auf. Sie durchsuchten das Innere und entwendeten eine Geldbörse mit Dokumenten und 150 Euro Bargeld. Ermittler suchten nach Spuren.