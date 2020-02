Marianne Birthler wurde im März 1990 in die Volkskammer gewählt. Sie kam am Freitag als Gastrednerin zum Grünen-Empfang. © Foto: René Matschkowiak

Wiedersehen mit alten Freunden, Parteikollegen – und einer Mütze: Manfred Keller bekam beim Empfang seine Mütze aus den Anfangstagen der Grünen in Frankfurt wieder. Er stieß mit Jörg Faulhaber, Peter Staffa, Jürgen Barber und Axel Bialas (v.l.) an. © Foto: René Matschkowiak

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Größe 61 hat die Schiebermütze, die seit Freitag wieder in Manfred Kellers Besitz ist.

"Die ist so groß, das muss meine sein", sagte der erste Vorsitzende der Grünen Initiativgruppe in Frankfurt. Monika Blankenfeld, ebenfalls Gründungsmitglied am 31. Januar 1990, hat sie 30 Jahre für ihn aufgehoben. Beim Grünen Jubiläumsempfang im Kleist-Museum übergab ihm Kreisverbandssprecherin Alena Karaschinski die beigefarbene Kopfbedeckung.

Sie erinnerte an "grün denkende Menschen in Frankfurt", die noch vor der Gründung der Initiativgruppe, im Frühjahr 1989, Grüne aus Frankfurts Partnerstadt Heilbronn zum ersten Mal an die Oder einluden. Als Privatbesucher. Axel Bialas gehörte damals zu denjenigen, die privat einen Antrag auf Besuch aus Heilbronn stellten – sodass alle fünf Grünen Heilbronner Stadtverordneten plus Partner die Oderstadt besuchen konnten, ohne, dass die Stasi es merkte. "Ich habe auch noch heute zu den Heilbronner Grünen Kontakt", erzählte Bialas. Mit Reinhold Schmidt, der damals bei ihm übernachtet hatte, sei er noch immer befreundet.

Schreibmaschine und erster PC

Die Heilbronner Grünen unterstützten die Frankfurter Initiativgruppe, schickten Pakete, brachten bei einem Besuch eine Schreibmaschine mit, "sodass Aushänge für Treffen und Veranstaltungen getippt werden konnten. Unvorstellbar aus heutiger Sicht", sagte Alena Karaschinski. Genauso unvorstellbar die Ausführungen über ihren ersten PC, die Gastrednerin Marianne Birthler machte. Sie wurde im März 1990 in die Volkskammer gewählt, war Sprecherin der Fraktion von Bündnis 90 und danach Bildungsministerin im Brandenburgischen Landtag. Sie erzählte am Freitag, dass sie den Tag nie vergessen werde, an dem in jedes Büro ein Computer gestellt wurde. "Ich hatte noch nie vor einem gesessen." Die Grünen im Westen hätten zu dieser Zeit gerade darüber gestritten, "ob man so etwas überhaupt benutzen darf".

Birthler gab einen Überblick über die bewegten Monate bis zur Volkskammerwahl. Die Fraktion zählte damals zwölf Abgeordnete vom Bündnis 90 und acht von den Grünen. "Von nun an mussten es unsere Freundschaften aushalten, dass wir uns in Strukturen und Hierarchien bewegten. Dass die einen in der Öffentlichkeit standen und die anderen ihnen zuarbeiteten. Nicht so einfach", erinnerte sich Birthler. Die Situation lässt sich auf die Frankfurter Grünen von damals übertragen. "Es war eine spannende Zeit", reflektiert Axel Bialas. Er, Jürgen Barber und Steffen Henze waren nach der Kommunalwahl 1990 die ersten Grünen Stadtverordneten. Auch andere Frankfurter Grüne Urgesteine traf er am Freitag, darunter Bernhard Kuhn, Peter Staffa, Jörg Faulhaber, Manfred Keller. Viele haben noch heute sehr engen Kontakt. "Wir sehen uns immer wieder, sind Freunde damals geworden und geblieben", so Bialas.

Man sollte dem eigenen Partner dankbar sein, findet er. "Wenn man bedenkt, dass ich Kinder habe, die ’88 und ’91 geboren wurden, und wir dann im Durchschnitt drei- bis viermal die Woche nach Feierabend als Abgeordnete unterwegs waren." Seine Themen damals: Umwelt, Städtebau, Verkehr, Finanzen. "Unser erster Antrag war ein Abrissstopp in der Stadt, da die DDR gerade alte Stadtviertel verfallen ließ", erinnert er sich. Es habe viele große Punkte gegeben, die die Fraktion unterstützt oder angestoßen hat, darunter die Wahl von Wolfgang Pohl zum OB, die Verringerung der Höhe der Odermauer an der Friedensglocke und Weiteres.

"Wo stehen wir heute?", fragte Alena Karaschinski am Freitag. Die Partei sei anders als vor 30 Jahren. Die Haltungen und Werte seien geblieben. Aber: "Es schmerzt zu sehen, dass unsere zentrale Forderung noch die gleiche ist wie vor 30 Jahren: die Bewahrung unserer natürlichen Lebensgrundlagen."