Tobias Stöckel

Gransee Gegen ein nicht optimal besetztes Team der SG Prieros/Königs Wusterhausen kamen die Volleyballer des SV Lindow-Gransee II am Sonntagabend nicht über ein 1:3 hinaus. Nach starkem Start folgte schnell die Ernüchterung. Der Lindower Heimsechser ließ seinen Gegner ins Spiel kommen und baute selbst in allen Elementen ab. Zum Ende des zweiten Durchganges konnte sich das Heimteam noch herankämpfen, sodass es in die Verlängerung ging, jedoch hatte Prieros immer den Vorteil der eigenen Annahme beim Satzball. Folglich passte noch weniger im Lindower Spiel zusammen, bis Marcel Sandow im letzten Satz das Spiel noch einmal aus dem Aufschlag heraus spannend gestaltete. Am Ende gewannen die Gäste, welche weiterhin um den dritten Tabellenplatz mitspielen, in vier Sätzen.

Das gute aufgestellte Heimteam fand ab Satz zwei kaum noch erfolgreiche Mittel zum Punkten, sobald die Gäste den Druck erhöhten. Trainer Torsten Spiller: "Das, was wir im ersten Satz gezeigt haben, das ist eben das Maximale, was diese Mannschaft spielen kann. Gute Aktionen, viel Druck mit der Aufgabe." Dass Lindow II dieses Niveau nur eine halbe Stunde hält, liegt am unzureichenden Training.

Spiller: "Prieros hat 18 Mann im Kader, die spielen im Training sechs gegen sechs. Und jeder muss um seinen Platz in der Startmannschaft kämpfen. Wir dagegen sind froh, wenn es neun Spieler im Training sind." Wird mit dem dritten und vierten Vereinsteam trainiert, fällt automatisch das Niveau. Ein Teufelskreis.

Als wertvollste Spieler wurden Jens Kölbel (Prieros) und Jonas Röske (Lindow) von den Trainern benannt. Röske stieß erst in diesem Jahr zu Lindow-Gransee. Er kommt aus Magdeburg.

Lindow-Gransee II: Sandow, Schlaugk, Schirmer, Stöckel, Schulz, Engel, Oestreich, Hagenbach, Röske