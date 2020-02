Knastbrüder: Das Männerballett präsentiert sich in diesem Jahr im adretten Streifenlook und zeigt in seiner Choreografie, wie ein gekonnter Ausbruch funktioniert. © Foto: Wolfgang Rakitin

Jörn Kerckhoff

Neuenhagen-Insel (MOZ) Alaaf, Helau... und Juuubel" – wenn dieser Ruf ertönt, ist klar, in Neuenhagen ist Karneval. Am Wochenende ließ es der Neuenhagener Carneval Club (NCC) krachen. Bei der 1. Hauptveranstaltung am Sonnabend und dem Kinderfasching am Sonntag durften sich unter dem Motto "Alltagsshow und bunte Haare" alle austoben, die sich ein wenig närrisch fühlen. Und das sind gar nicht wenige in dem Ort. Auf der Internetseite des Rathauses Bad Freienwalde erfährt man von 836 Einwohnern in Neuenhagen. Diese Zahl stammt jedoch vom 30. Juni 2011 – aktuell ist anders, ist aber auch irgendwie närrisch.

Narren übernehmen das Zepter

Die fünfte Jahreszeit startet also in die heiße Phase, von nun an haben die Narren das Sagen. Und das noch bis zum 26. Februar, da ist am Aschermittwoch alles vorbei. Aber in diesen gut drei Wochen dürfen sich die Jünger des Karnevals richtig. Die Aufgabe, den Winter zu vertreiben, die dem Karneval ja eigentlich zugeschrieben wird, können die Narren beruhigt vernachlässigen, der fällt ja offenbar eh aus.

Feiern kann man ja trotzdem, das lassen sich die Mitglieder des NCC nicht verbieten. Am Sonnabend um 20 Uhr begann das Spektakel auf der Bühne der Sporthalle. Und weil der NCC in diesem Jahr sein 35-jähriges Bestehen feiert, warf Patrick Heuser einen Blick in die Geschichte. Mit 25 Frauen und Männern begann es damals, die Gründungsmitglieder Gabi Ukley, Willi Trost sowie Uwe Bahr, seit 32 Jahren auch Präsident, sind immer noch dabei. Inzwischen zählt der NCC mehr als 100 Aktive, die überwiegend in verschiedenen Tanzgruppen organisiert sind.

Für Lacher und Jauchzen sorgt vor allem das Männerballett, das viele Stilrichtungen beherrscht und auch nicht davor zurückschreckt, sich lächerlich zu machen. In Erstaunen versetzen die Tanzmariechen das Publikum, wenn sie über die Bühne fliegen, vom Flickflack direkt im Spagat landen und zeigen, was ein trainierter Körper alles aushalten kann. Stolz ist man beim NCC auch auf den Spielmannszug, der Jahr für Jahr seine musikalische Bütt vorträgt. Trommler Rudi Linke ließ das Jahr des Zugs Revue passieren.

Am Sonntag gehörte die Halle dann den kleinen Narren. Neben klassischen Kostümen wie Prinzessin und Indianer gab es auch ganz eigene Kreationen. Auch für die jungen Narren tanzten die Spätzchen, Spatzen und Fünkchen, dazu gab es jede Menge Spiel und Spaß.