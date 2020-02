Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Nachdem im Sommer an der Kreuzung Oderlandstraße/Beeskower Straße in Eisenhüttenstadt ein Junge mit seinem Fahrrad von einem Lkw tödlich erfasst wurde, hat die Stadt einen Maßnahmenkatalog erarbeitet, wie die Sicherheit an der Kreuzung noch weiter verbessert werden kann.

Eine Verkehrszählung sei abgeschlossen, die Ergebnisse werden mit berücksichtigt. Unter anderem muss die Ampel neu programmiert werden, weil Haltelinien versetzt werden. Michael Reichl, Leiter des Fachbereiches Stadtentwicklung, kündigte jüngst an, dass alle Ampeln, für die die Stadt zuständig ist, überprüft werden sollen. Ein unmittelbares Handeln sei aber aufgrund des Unfalls nicht erforderlich. Der habe sich nicht aufgrund mangelnder technischer Ausstattung ereignet, so Reichl.