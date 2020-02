Anke Beißer

Kagel (MOZ) Hallo und herzlichen Dank, dass ihr kommt!", Volker Wischnewski von der Kageler Feuerwehr wurde am Sonnabendnachmittag nicht müde, jeden Hereinkommenden im Bürgerhaus willkommen zu heißen. 240 Frauen und Männer im Alter von 16 bis 55 Jahren sind dem Aufruf "Sei ein Held!" gefolgt und haben sich binnen vier Stunden als potenzielle Stammzellenspender typisieren lassen.

Für Cordula Keslau, Vorsitzende des Feuerwehrfördervereins und Initiatorin der Aktion, waren es Gänsehautmomente, wenn sie den Andrang im Haus und den stets gut gefüllten Parkplatz davor sah. Schubweise kamen Feuerwehr-Abteilungen aus nah und fern, Sportvereine, Familien – die dem Spaziergang nach dem Nachmittagskaffee diesmal ein ganz besonderes Ziel gaben –, aber auch zahllose Einzelpersonen.

"Endlich ergab sich eine Gelegenheit, bei der es zeitlich und örtlich gepasst hat", sagte etwa Uta Schneider aus Erkner. Die 54-Jährige hat sich schon länger mit dem Gedanken getragen, sich typisieren zu lassen. Es gehe ihr nicht um ein einzelnes Schicksal, sondern grundsätzlich darum, Hilfe anzubieten. "Es ist eine Freude zu sehen, wie viel Anklang der Aufruf gefunden hat."

Unter den Teilnehmern sind auch Bianka Skrzypietz und Stephanie Bindel aus Kagel-Möllensee. Die beiden jungen Frauen wissen zwar, dass die Erkrankung eines Kageler Feuerwehrmannes den Anlass zu der Aktion geliefert hat, sie kennen ihn aber nicht. Das spiele zudem keine Rolle, schließlich gehe es um eine mögliche Hilfe für alle weltweit betroffenen Patienten.

"Kameraden helfen Kameraden, das steht doch außer Zweifel", sagten die Erkneraner Feuerwehrleute. Andrea Glawe hatte in die Runde gefragt, wer mitkommen würde – zehn sind es ruck-zuck geworden. Nach der Typisierung bleibt noch Zeit für ein Bier, einen Kaffee, ein Stück Kuchen und ein Gespräch mit den Kollegen aus anderen Ortswehren.

"Wir treffen uns sonst ja vor allem bei Einsätzen, da ist keine Gelegenheit für eine lockere Runde", weiß Cordula Keslau und genießt die Atmosphäre. Sie freut sich nicht nur über die zahlreichen Teilnehmer – neben den 240 vor Ort hatten 33 weitere einen Briefumschlag mit der selbst vorgenommenen Typisierung abgegeben –, sondern vor allem auch über die Helfer. Die Bereitschaft zur Unterstützung hatte als erste die Hangelsberger Ortswehr zugesichert. Nach Kuchenbäckern hatte Cordula Keslau nicht suchen müssen, sie meldeten sich von alleine. "Dann gab es auch noch einen anonymen Spender für die Bockwürste und die Band Kagelfornia, die mit einer Diskothek abends zum Tanz gespielt hat." Cordula Keslau spricht von einer rundum gelungenen Aktion und bedankt sich bei allen Unterstützern, den genannten und ungenannten.

Die Typisierung angeboten hatte das Deutsche Rote Kreuz, dessen Blutspendedienst sich auch um die Deutsche Stammzellen-Spenderdatei kümmert. Grit Schulz lobte die Organisation. "Das hat sich so prima über die sozialen Medien rumgesprochen. Und die Feuerwehren sind natürlich gut vernetzt." Jeder, der sich typisieren lässt, sei ein Gewinn. Von 1000 potenziellen Spendern komme etwa einer tatsächlich in Fragen – bei entsprechender Übereinstimmung mit einem Patienten und bester Gesundheit. "Aber je größer der Pool der erfassten Daten ist, um so wahrscheinlicher wird es, solche Treffer zu generieren."

Die Kageler jedenfalls wollen weitere Helden suchen und bieten ab sofort jeden Dienstag ab 19 Uhr in ihrer Feuerwache (hinter dem Bürgerhaus) weitere Typisierungen an. Fünf Minuten reichen für die Formalitäten und das eigentliche "Stäbchen rein – Stäbchen raus".