Stefan Zwahr

Hennigsdorf (MOZ) Die Organisatoren vom FC 98 Hennigsdorf II fuhren am Samstagabend groß auf. Bevor mit Michael Hartmann, der in Borgsdorf aufwuchs und für Hertha BSC in der Bundesliga spielte, ein Ex-Nationalspieler den Ehrenanstoß durchführte, wurde es dunkel in der Stadtsporthalle. Durch den Disco-Nebel und von einem Lichtspot begleitet, liefen die acht teilnehmenden Mannschaften, deren Vereinswappen auf den Hallenboden projiziert wurden, in die Arena ein und postierten sich vor dem nagelneuen Wanderpokal. Die alte Trophäe blieb im Vereinsheim der Bötzower Eintracht, die zuletzt dreimal in Folge gewonnen hatte.

Dass diesmal ein anderes Team gewann, mache es abwechslungsreicher, sagt Sebastian Anders, der im Team der Organisatoren federführend aktiv war. "Der Birkenwerder BC ist der verdiente Sieger. Sie hatten die beste Spiel­anlage und haben sich reingehauen." In fünf Turnierspielen ließ der Herbstmeister der Landesklasse Nord nur zwei Gegentreffer zu – und erzielte selbst 14 Tore. Im Endspiel gegen den Ligakontrahenten Oranienburger FC Eintracht II hieß es 3:1.

"Phasenweise haben wir richtig guten Fußball gespielt", war Trainer Florian Glitza, der keineswegs seine beste Mannschaft dabei hatte, angetan. "Wir waren nur acht Feldspieler, aber es hat gereicht", freute sich Pascal Dachwitz. "In jedem Spiel waren wir das bessere Team", unterstrich Dennis Dombert. Sein Trainer fügt an: "Dass wir Fußball spielen können, mit welcher Kombo auch immer, weiß ich. Dass es aber so souverän gelaufen ist, überrascht mich aber schon. Hut ab!" Mit Paul Gebhardt stellte der BBC auch noch den besten Torschützen. Dieser nahm es locker. "Sei nicht sauer, aber ich war einer von sieben Spielern, die auf drei Treffer kamen." Folge: Ein Lattenschießen musste entscheiden.

Trotz zweier Neunmeterschießen war Sebastian Anders, der sich vom beherzten Auftritt der eigenen A-Junioren überrascht zeigte, mit der Ausbeute von 54 Turniertoren nicht ganz zufrieden. "Das waren schon mal mehr." Zugenommen hätten hingegen die unschönen Szenen. "Es ging teilweise sehr ruppig zu. Ich hätte mir gewünscht, dass es entspannter ist und mehr Budenzauber einkehrt. So viele Zeitstrafen hatten wir noch nie." Der Borgsdorfer Timo Buer und Eric Moldenhauer vom OFC wurden sogar noch drastischer bestraft. Letzteres sorgte dafür, dass Eintracht-Winterneuzugang Lucas Heidel ungefragt eine Entschuldigung "für unsere Eskapaden" aussprach. "Wie wir uns verhalten haben, war nicht in Ordnung."

Dennoch zog Heidel am Ende ein positives Fazit. "Natürlich hätte ich gern gewonnen, gerade an der alten Wirkungsstätte." Von Kindesbeinen an hatte er für den FC 98 gespielt, schaffte im Januar 2019 den Sprung in den Männerbereich und absolvierte dann 25 Spiele für das Landesligateam. "Beim Pudecup habe ich immer zugesehen. Es war immer mein Wunsch, mit Hennigsdorf mal mitzuspielen. Nun ist es mit Oranienburg gewesen." Jetzt spielen zu können, "war etwas Besonderes und Schönes. Wir waren im Finale leider nicht clever genug. Das Spiel hätten wir auch gewinnen können."

In Oranienburg hat Heidel große Ziele. "Ich möchte, dass wir die Nummer 1 in Oberhavel werden. Da gehören wir hin. Unsere Zweite ist in der Landesklasse Mitfavorit. Die Chancen stehen mit den vielen jungen und entwicklungsfähigen Spielern gut."