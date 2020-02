Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Eier, Mehl Schmalz in den Topf, umrühren, fertig ist das "Gemüse", das im Mittelalter bei normalen Leuten auf den Tisch kam. Von Karotten, Bohnen oder Kohl keine Spur. Gemüse ohne Gemüse? Ralf Gebuhr, Historiker und Leiter des Angermünder Museums, klärt auf, was es mit den merkwürdigen Essgewohnheiten vor 500, 600 Jahren auf sich hatte. Er lud am Wochenende Studenten des Lehrstuhls für Technikgeschichte der TU Berlin, an der er als Gastdozent lehrt, zu einem öffentlichen Seminar nach Angermünde ein.

Uni vor Ort

Die mittlerweile 3. "Uni vor Ort" kommt nicht nur bei den Studenten gut an, sondern stößt auch bei geschichtsinteressierten Bürgern auf großes Interesse. Denn Ralf Gebuhr, Spezialist fürs Mittelalter, findet in Angermünde mit seiner gut erhaltenen mittelalterlichen Stadtstruktur ideale Bezugspunkte, um Geschichte anschaulich und lebendig zu vermitteln.

Dieses Mal stand die Esskultur des Mittelalters im Fokus. Mit dem verbreiteten Klischee mittelalterlicher Rittertafeln mit üppigen Fleischspießen räumen Ralf Gebuhr und seine Studenten teilweise auf. Hauptnahrungsmittel vor allem der einfachen Leute war Gemüse. Und zwar oben beschriebenes aus Schmalz und Mehl. "Der Begriff Gemüse hatte damals mit dem heutigen nicht viel gemein. Es leitete sich von Gemus, also Mus, Brei ab", erklärt Ralf Gebuhr. Hauptbestandteil der Mahlzeiten war Brei, der aus allen möglichen Zutaten, vor allem aber Getreide, in einem Kessel gekocht wurde.

So ein Kessel, den Ralf Gebuhr aus dem Museumsfundus zur Vorlesung im Rathaus mitgebracht hatte, war das Herzstück einer mittelalterlichen Küche und so viel wert, wie ein Pferd oder zwei Kühe! Kein Wunder, dass Küchengeschirr, vor allem Kessel und Töpfe, begehrtes Raubgut waren. Auch der Kessel sowie Zinnkrüge und Teller aus dem Angermünder Museumsfundus waren Beutegut aus dem Dreißigjährigen Krieg, das 1930 in Groß Ziethen gefunden wurde.

In herrschaftlichen Küchen wurde jedoch auch damals schon üppiger gekocht, denn Essen und Trinken, genauer "Fressen und Saufen", waren Statussymbole, mit denen Reichtum und sozialer Stand demonstriert wurde, erklären die Studenten Daria Hapka und Leonhard Houben, die sich intensiv mit der Esskultur, vor allem zu Festgelagen, beschäftigt hatten und ihre Ergebnisse in Angermünde vortrugen.

Bei Festessen bog sich bei Hofe die lange Tafel unter der Last erlesener Speisen, die je nach Stand immer ausgefallener wurden. Wild, Fisch, Geflügel, wie Fasan, Pfau oder sogar gebratener Schwan, dazu exotische Früchte wie Feigen und natürlich Wein und Bier im Überfluss wurden serviert. Das große Fressen wurde mitunter als Schauessen wie ein Theaterstück zelebriert. Viele Gemälde alter Meister erzählen davon.

Raue Tischmanieren

Dagegen litt das Gros der Bevölkerung Mangel, ernährte sich vorwiegend von Brei, Brot und vor allem Bier, das Hauptnahrungsmittel im Mittelalter war, weil es sich jeder leisten konnte und es im Gegensatz zu Wasser hygienisch unbedenklich war. Die Aborte lagen neben Brunnen, die Notdurft landete in Angermünde über den Schleusengraben im Mündesee. Deshalb bekamen auch Kinder Bier zu trinken, das allerdings nur einen geringen Alkoholgehalt hatte.

Die Tischsitten waren deftig. Der bekannte Ausspruch Luthers "warum rülpset und furzet ihr nicht...", hatte seine Berechtigung. Erst allmählich setzten sich Benimmregeln durch. So wurde schnäuzen und spucken am Tisch untersagt, ebenso Abfälle unter den Tisch zu werfen. Und die Redewendung "von der Hand in den Mund" hat seinen Ursprung in einer goldenen Tischregel des Mittelalters.