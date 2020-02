Kai-Uwe Krakau

Schönwalde (MOZ) Es ist eine Tradition und sie soll fortgesetzt werden: Rund 70 geladene Gäste waren am Freitagabend zum Neujahrsempfang nach Schönwalde gekommen. Die neue Ortsvorsteherin Gabriele Bohnebuck (Linke) erinnerte in ihrer Rede zunächst an ihre Vorgängerin. "Maria hat viel angestoßen. Es ist uns ein Bedürfnis, in ihrem Sinne weiterzumachen", so die Schönwalderin. Bohnebuck begrüßte besonders den Mann und die beiden Kinder von Maria Brandt. Die langjährige Ortsvorsteherin und SPD-Politikerin war im September nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben.

Gabriele Bohnebuck dankte allen Vereinen für ihre Arbeit. Sie hätten einen "großen Anteil an der Gestaltung des Lebens in Schönwalde". Die Ortsvorsteherin hob dabei besonders das Engagement der Feuerwehr hervor. Insgesamt hätten die Männer und Frauen in den zurückliegenden zwölf Monaten 83 Einsätze absolviert, davon allein 50 im benachbarten Basdorf.

Das Ortszentrum, das gegenwärtig entsteht, soll nach den Worten von Gabriele Bohnebuck vielfältige Möglichkeiten für die Einwohner bieten. Ein Seniorenfrühstück, Tanz-Tee-Veranstaltungen, Treffpunkt für den Chor, die Line-Dance-Gruppe und einsame Herzen – Ideen gebe es reichlich. Gemeinsam mit der Gemeinde Wandlitz solle zeitnah ein Träger für die Einrichtung gefunden werden.

Intensive Arbeitszeit

Im Zusammenhang mit Plänen, die Stammstrecke der Heidekrautbahn nach Berlin-Wilhelmsruh und weiter nach Gesundbrunnen zu beleben, äußerte die Ortsvorsteherin die Befürchtung, das der "Ast über Buch und Karow" eingestellt werden könnte. Diese Verbindung sei jedoch, um ins Berliner Zentrum zu kommen, schneller und günstiger, sagte Bohnebuck. In diesem Fall müsste "mehr Druck" gemacht werden.

Bürgermeister Oliver Borchert (Freie Bürgergemeinschaft Wandlitz) kündigte für die Gemeindevertretung Wandlitz und die Verwaltung eine "intensive und arbeitsreiche Zeit" an. "Es werden viele Themen auf die Tagesordnung kommen", so Borchert. Schönwalde werde dabei der Ortsteil sein, in dem die meisten Projekte entwickelt werden. "In den nächsten fünf Jahren investieren wir hier sehr viel Geld", betonte der Rathauschef.

Der Verwaltungsleiter hatte für die Einwohner auch eine ausgesprochen gute Nachricht mitgebracht. "Die Arbeitsgemeinschaft Schulentwicklungsplanung hat sich am Donnerstag mehrheitlich für den Grundschulstandort Schönwalde und eine Erweiterung in Wandlitz ausgesprochen", erklärte der Politiker und wertete dieses Votum als "ersten Schritt". Nun müsse die Gemeindevertretung mitziehen und in ihrer Sitzung am 2. April einen entsprechenden Beschluss fassen. Borchert wollte sich zwar nicht auf einen Termin festlegen, nach derzeitigem Planungsstand könnte der Start aber zum Schuljahr 2024/25 erfolgen.

In der Frage der institutionellen Förderung sprach sich der Bürgermeister für eine Gleichbehandlung aller Empfänger von finanziellen Mitteln aus. Angesichts vieler Pflichtaufgaben, die die Kommune zu erfüllen habe, werde man das Thema aber auch noch grundsätzlich diskutieren müssen, so Borchert.

Zum Abschluss des offiziellen Teils unterzeichneten Gabriele Bohnebuck und der Bürgermeister von Schönwalde-Glien, Bodo Oehme, einen Patenschaftsvertrag. Der CDU-Mann aus der Havelland-Gemeinde brachte es dabei auf den Punkt. "Wir haben nur unterschrieben. Es sind die Bürger, die die Patenschaft aus-leben."