Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Es ist einer ihrer letzten Wünsche. Elfriede Müller (Name geändert) möchte, dass die Urne ihres verstorbenen Mannes umgebettet wird. Von Fürstenwalde, wo das Paar einst wohnte und ihr Mann 2009 beigesetzt worden war, nach Eberswalde, wo die 96-Jährige inzwischen lebt. Ihr Sohn Joachim (Name ebenfalls geändert) hatte sie vor einigen Jahren aufgrund fortschreitender Pflegebedürftigkeit zu sich geholt. Indes: Das Landratsamt Oder-Spree lehnt den Antrag auf Umbettung ab, sieht für eine etwaige Ausnahmegenehmigung "keinen wichtigen Grund".

Joachim Müller und seine Mutter können die Entscheidung nicht verstehen. Früher habe seine Mutter regelmäßig das Grab aufgesucht. Wöchentlich sei sie auf den Friedhof gegangen, erzählt der Sohn. Seit 2014, als die Mutter wegen des sich verschlechternden Gesundheitszustandes nach Eberswalde umziehen musste, versuche er, mit seiner Mutter zumindest einmal im Monat nach Fürstenwalde zur Grabstelle zu fahren. Was sich aber immer schwieriger gestalte.

Fahrt für Hochbetagte Tortur

"Meine Mutter wird in Kürze 97 und sie hat Pflegegrad 3." Die Fahrt sei für sie aufgrund der gesundheitlichen Einschränkungen eine Tortur, so dass die Friedhofsbesuche immer seltener werden. "Meine Mutter hätte die Grabstelle einfach gern in ihrer Nähe", beschreibt der Sohn den Wunsch, den er ihr erfüllen möchte. Er habe deshalb in Eberswalde auf dem Waldfriedhof schon eine Urnengrabstelle reservieren lassen. Und selbstverständlich käme die Familie auch für die Kosten der Umbettung auf. "Immerhin einige Tausend Euro." In Eberswalde habe die Friedhofsverwaltung seinen Worten zufolge keine Probleme gesehen. In Fürstenwalde indes biss er mit seinem Anliegen auf Granit.

Weshalb er sich an die vorgesetzte Behörde, den Landkreis Oder-Spree, wandte. Von dort kam Ende 2019 der abschlägige Bescheid. Das Begehren der Seniorin sei zwar "nachvollziehbar", heißt es in dem Antwortschreiben. Gleichwohl begründet die Behörde auf drei Seiten, warum es aus Sicht der Fürstenwalder Friedhofsverwaltung und nach eigener Rechtsauffassung abzulehnen ist. Der Wunsch der Mutter könne sich "nicht gegenüber dem Schutz der Totenruhe durchsetzen und eine Umbettung (…) rechtfertigen", ist zu lesen. Laut Brandenburgischem Bestattungsgesetz sei eine Umbettung und damit die Störung der Totenruhe nur "aus wichtigem Grund" zulässig.

Dabei, so räumt die Kreisverwaltung ein, handele es sich zwar um einen "unbestimmten Rechtsbegriff". Nach aktueller Rechtsprechung sei ein solch "wichtiger Grund", wenn die Bestattung nicht im Sinne des Verstorbenen erfolgt wäre, wenn der mutmaßliche Wille des Verstorbenen erkennbar wäre oder es dringende öffentliche Gründe gäbe.

Im Wohnortwechsel und den damit verbundenen Umständen zur Erreichbarkeit und Pflege eines Urnengrabs erkennt das Landratsamt keinen wichtigen Grund "im Sinne der Rechtsprechung". Würde ein Wohnortwechsel als wichtiger Grund anerkannt, "würde nicht nur ein bundesweiter ,Umbettungszug‘ stattfinden, sondern Verstorbenen würde bei wiederholtem Wohnortwechsel auch die wiederholte Umbettung drohen, so dass der Schutz der Totenruhe leerliefe", ist man in Fürstenwalde überzeugt. Im Übrigen stelle sich der Umzug älterer Menschen, das Aufgeben des bisherigen Wohnsitzes regelmäßig nicht als Ausnahmefall, sondern als "typisches Phänomen" dar.

Joachim Müller schüttelt ob dieser Argumentation und mit Blick auf das Alter seiner Mutter, um die sich die Familie kümmert, nur den Kopf und ärgert sich. Niemand stelle leichtfertig einen Antrag auf Umbettung. Und sicher wolle seine Mutter nicht die Totenruhe stören. Im Gegenteil: Sie will ihrem verstorbenen Mann nah sein.

Johan Bodnar, Pressesprecher der Stadtverwaltung Eberswalde, erklärt auf Anfrage, dass selbstverständlich das Bewahren der Totenruhe prinzipiell "Vorrang" hat. Allerdings habe sich das Brandenburgische Bestattungsgesetz mit der Novelle im Herbst 2018 auch etwas "gelockert". Die hiesige Friedhofsverwaltung habe 2018 sechs Anträge auf Umbettung genehmigt. 2019 habe es fünf Ausnahmegenehmigungen gegeben. "Es ist aber immer eine Einzelfallentscheidung", betont er.