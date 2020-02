DPA

Hamburg (dpa) Die Deutsche Fußball Liga gratuliert Bundestrainer Joachim Löw zu dessen 60. Geburtstag am Montag.

"Wenn im Sommer die EURO 2020 stattfindet, wird er bereits 14 Jahre lang Bundestrainer sein - eine beachtliche Zeitspanne, in der ich ihn von Beginn an persönlich und fachlich sehr geschätzt habe", würdigte DFL-Chef Christian Seifert den Jubilar.

Beeindruckt habe ihn, dass Löw im Augenblick seines größten Triumphes, dem Gewinn der Weltmeisterschaft in Brasilien, seinen Dank auch an die Bundesliga gerichtet habe, sagte Seifert. "Diese Geste symbolisiert ein Miteinander zwischen DFB, DFL und Proficlubs, das auch in Zukunft von großer Bedeutung sein wird, um den deutschen Fußball gemeinsam zurück in die Weltspitze zu führen."