Cornelia Link-Adam

Diedersdorf (MOZ) Der Ausbau des Glasfasernetzes für schnelleres Internet, gefördert durch Land und Kreis, hat nun auch Diedersdorf erreicht. Entlang der B1 mitten durch den Ort bringen Bauarbeiter aus Österreich die Kabel in den Boden. Anstatt die Fußwege aufzureißen, werden die Leitungen durch spezielle Technik unterirdisch "durchörtert". Die damit verbundenen Absperrungen zu Schnittpunkten sind mit Warnbaken abgesichert. Davon sieht man in Diedersdorf etliche nicht nur entlang der Ortsdurchfahrt, sondern auch in der Straße nach Görlsdorf sowie Neuentempel. Gebuddelt wurde auch schon in Neuentempel und Marxdorf. Die Bauarbeiten waren jüngst auch Thema im Gemeinderat Vierlinden. Dabei hieß es seitens des Amtes, alles laufe nach Plan, aber Alt Rosenthal müsse sich noch gedulden: Glasfaserleitungen bekomme das Dorf erst im Zuge des nächsten Bau-Loses ab 2022.