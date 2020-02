Ulrich Gelmroth

Eberswalde Mit dem Achten der Landesliga Süd machte Brandenburgligist Preussen Eberswalde in seinem dritten Vorbereitungsspiel keine guten Erfahrungen. Den Preussen war anzumerken, dass kurzfristig wichtige Leistungsträger ersetzt werden mussten. So kamen gleich mehrere A-Junioren in der Startelf zum Einsatz. Sie machten ihre Sache sehr gut, so Preussen-Trainer Frank Schwager. Zudem fiel auch noch Abwehrchef Christian Amuri im Laufe des Spiels aus. Ein weiteres Handicap für das Eberswalder Spiel. Zumal die Gäste in der zweiten Halbzeit munter durchwechseln konnten, während die Alternativen für Trainer Schwager fehlten. Die Folge war, Preussen kassierte die spielentscheidenden Gegentreffer in der letzten halben Stunde. "Wir haben eine Stunde gut gegen gehalten, unsere Möglichkeiten jedoch nicht konsequent genutzt. Das Remis zur Halbzeitpause war aber okay", so Trainer Frank Schwager. Der, wie sein Gegenüber Michael Werner, trotzdem von einer guten, intensiven Trainingseinheit sprach. Der Landesligist präsentierte sich als spielstarker Gegner.

Gäste mit Flucht nach vorn

Gästetrainer Michael Werner hatte seine Spieler sehr gut auf die Eberswalder eingestellt, trat mit seiner Elf sofort die Flucht nach vorn an. Der Landesligist setzte gleich die ersten Achtungszeichen. Hatte zwei Riesenchancen, durch Stürmer Phillip Damm, der an Torwart Pawel Kosarzecki scheiterte, und einem Distanzschuss von Tim Kalmuczak an den Pfosten (6.). Der dritte Gästeangriff saß dann. Stürmer Damm schob ein Zuspiel von Tobias Wieczorek zur 1:0-Führung (10.) ein. Unbeeindruckt drängte Eberswalde sofort auf den Ausgleich, bekam das Spiel besser in den Griff. Einzig ein Treffer gelang nicht. Wobei Steven Zimmermann Pech hatte, sein Schuss landete an der Querlatte (25.). Da beide Seiten in der Defensive sich stabilisierten, entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe zwischen den Strafräumen. Fast mit dem Pausenpfiff fiel dann doch noch der verdiente 1:1-Ausgleich durch Kim Schwager (44.).

Nach Wiederanpfiff spielten beide weiter mit offenem Visier, drängten auf den Führungstreffer. Den erzielte dann Gästestürmer Ronny Brendel (60./1:2) nach Zuspiel von Einwechsler Shyngys Almasbayev. Da Preussens Abwehrchef Amuri danach ausgewechselt werden musste, wurde der Landesligist noch dominanter. Denn Trainer Schwager musste umstellen. So beorderte er Tobias Koepnick in die Innenverteidigung, der damit aber im defensiven Mittelfeld fehlte. Zudem waren nun die Gäste durch ihre starke Reservebank auch kräftemäßig im Vorteil, forcierten das Tempo und ihre Torchancen nahmen zu. Mit seinem Doppelpack stellte Linksaußen Tobias Wieczorek (74./82.) endgültig die Weichen auf einen Gästesieg. Den 1:5-Endstand steuerte nochmals Stürmer Damm (85.) bei. "Uns ist klar, Preussen hatte Personalprobleme. Unser Sieg ist aber verdient, vielleicht etwas zu hoch. Wichtig für mich ist jedoch, dass meine Jungs eine starke Teamleistung abgeliefert haben", resümierte Gästetrainer Werner, der ebenfalls einige Youngster auf den Kunstrasen geschickt hatte.

Das nächste Vorbereitungsspiel für die Eberswalder Preussen steht am 15. Februar beim Landesligisten Grün-Weiß Ahrensfelde (14 Uhr) an. Es ist zugleich für die Schwager-Elf die Generalprobe für den Rückrundenauftakt am 22. Februar beim FC Eisenhüttenstadt.

Preussen Eberswalde: Pawel Kosarzecki – Eric Krause, Christian Amuri, Devin Theus – Tobias Koepnick – Maximilian Ladewig, Darren Kaßner, Steven Zimmermann, Kohei Suzuki – Kim Schwager, Jean-Pierre Dellerue