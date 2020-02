Jörg Richter

Frankfurt Gleich eine große Bewährungsprobe hat im Terminkalender der Ringerinnen aus dem Bundes-Leistungszentrum Frankfurt zu Jahresbeginn angestanden. Die Oderstädterinnen kämpften beim Ranglistenturnier des Deutschen Ringerbundes im weiblichen Ringkampf in Dormagen.

Vor den Augen von Nachwuchs-Bundestrainer Christoph Ewald zeigten die Schützlinge des Trainerteams um Olympia-Stützpunkt-Trainer Michael Kothe gute Leistungen und erkämpften zahlreiche vordere Platzierungen. "Es war ein stark besetztes Turnier, bei dem sich unsere jungen Damen zum Anfang des Jahres schon einmal gut in Szene setzten", freute sich der Frankfurter Trainer vor allem über die Siegleistungen von Angelina und Josefine Purschke bei den Juniorinnen.

Dabei gelang Josephine Purschke unter anderem ein Sieg gegen Anastasia Blayvas (Leipzig), die 2018 immerhin Bronze bei den Olympischen Jugendspielen gewonnen hatte. "Die Juniorinnen haben ordentlich gekämpft, dennoch ist noch etwas Luft nach oben", sieht Michael Kothe trotz einiger sichtbarer Reserven die jungen Damen auf einem guten Weg. Diesem DRB-Ranglistenturnier schloss sich für die Frankfurter Juniorinnen ein internationaler Trainingslehrgang in Moskau an. Bei den Kadettinnen hob in diesem Zusammenhang Trainer Kothe Luisa Scheel hervor, die sich gegen ihre Konkurrentinnen durchsetzte und damit auch Turniersiegerin wurde. Auf dem Weg zur Goldmedaille bezwang Luisa Scheel auch die Bronzemedaillengewinnerin der Jugend-Europa-Spiele Gerda Barth vom FC Erzgebirge Aue.

Ergebnisse vom DRB-Rangfolgeturnier in Dormagen

Kadettinnen, Juniorinnen, 46 kg: 2. Vanessa Fleischer (RC Germania Potsdam), 49 kg: 3. Amy Keller (Roter Stern Sudenburg), 53 kg: 2. Laura Köhler (RSV Hansa 90), 57 kg: 2. Michelle Schnapp (RSV Hansa 90), 61 Kg: 1. Luisa Scheel (Warnemünde), 65 kg: 6. Lea Neborg (RSV Hansa 90), 69 kg: 2. Aniela Karczmitovicz (Luftfahrt Berlin), 73 kg: 1. Laura Kühn (Luftfahrt Berlin), 73 kg: 2. Sidney Bogun (RKV Karsdorf), Juniorinnen 53 kg: 1. Angelina Purschke (Warnemünde), 57 kg: 1. Platz Josefine Purschke (Warnemünde), 62 kg: 2. Platz Katharina Gilewitsch (Artern )