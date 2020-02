Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) In der Neuauflage der Prioritätenliste der Stadt steht es noch drin, allerdings wird es wohl nie realisiert werden: So gab es die Idee, dass die Stadt die Ruine der ehemaligen Konsumverwaltung in der Beeskower Straße erwirbt. Doch bei den Stadtverordneten stößt das auf wenig Gegenliebe.

Aus Sicht der Stadt ist der Erwerb durchaus sinnvoll. Denn ihr gehört das benachbarte Grundstück, wo einst die Förderschule stand. "Das Grundstück befindet sich im Anschluss an die Abrissfläche Beeskower Straße und verhindert im jetzigen Zustand eine positive Entwicklung im Gebiet und erschwert die Vermarktbarkeit des Wohnstandortes Beeskower Straße", hatte die Stadt für den Kauf geworben.

Der Kauf an sich ist wohl auch nicht das Problem. Gerade einmal 5000 Euro hatte die Verwaltung dafür veranschlagt. Was Stadtverordneten aufgestoßen ist, sind die Folgekosten. 500 000 Euro lautete die grob geschätzte Summe für den Abriss. Denn nicht nur das Backsteingebäude direkt an der Straße müsste zurückgebaut werden. Im hinteren Bereich des fast 4000 Quadratmeter großen Areal stehen noch eingefallene Produktions- und Nebengebäude. Außerdem liegen dort schadstoffbelastete Abfälle. Später würden dann noch Kosten für die Erschließung des Grundstückes anfallen.

Für die Stadt selbst hat das Projekt keine hohe Priorität. Trotzdem gab es schon früher Kritik von Stadtverordneten, die das ganze Vorhaben nicht zuletzt wegen der drohenden Folgekosten aus der Prioritätenliste streichen wollten.

Wolfgang Perske (SPD) griff jüngst die Diskussion wieder auf, weil das Areal der Beeskower Straße 3 auch in der Fortschreibung der Prioritätenliste, die im Februar von den Stadtverordneten beschlossen werden soll, erneut auftaucht. "Ich tue mich schwer damit", sagte er und verwies auf die teuren Folgekosten. Michael Reichl, Leiter des Fachbereiches Stadtentwicklung, gab zu, dass der Vorschlag in der Vergangenheit heftig diskutiert worden sei. "Aber wir wollten das nicht wegfallen lassen", so Reichl. Das letzte Wort haben aber die Stadtverordneten.

Dabei besteht die Möglichkeit, dass die Stadt an die Fläche noch günstiger kommt, als zu den veranschlagten 5000 Euro, die sich aus Gesprächen mit dem Eigentümer ergeben hatten. Denn am 18. Februar wird das Grundstück zwangsversteigert. Der Verkehrswert liegt bei gerade einmal einem Euro. Doch Michael Reichl teilte im Ausschuss auf Nachfrage mit: "Nein, wir nehmen an der Zwangsversteigerung als Bieter nicht teil. Wir haben dazu keinen Auftrag."

Die Beeskower Straße ist allerdings nicht der einzige Standort für Wohnbebauung, auf den die Stadt Einfluss hat. In der Prioritätenliste wird das Gelände der Feuerwache am Kanal genannt, das perspektivisch entwickelt werden soll. Darüber hinaus steht noch der 2. Bauabschnitt des Wohngebietes Kirschplantage aus. Allerdings hat dieses Projekt eine geringe Priorität.