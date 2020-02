Gewinnerin: Die Fürstenwalder Künstlerin Ulrike Stolte will sich mit ihrem Werk am Farbkonzept des Architekten orientieren. © Foto: Ulrike Stolte

Anke Beißer

Fürstenwalde (MOZ) Mit großer Mehrheit hat eine achtköpfige Jury den Entwurf der Fürstenwalder Künstlerin Ulrike Stolte für eine Wandgestaltung im Neubau der Spree-Oberschule Fürstenwalde zur Realisierung empfohlen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Landkreises hervor. An dem nicht offenen Wettbewerb "Kunst am Bau" hatten sich mit Stephane Leonard (Woltersdorf) und Ulla Walter (Schöneiche) noch zwei weitere Künstler aus Oder-Spree beteiligt.

Ziel des Wettbewerbes war es, einen künstlerischen Entwurf zu erhalten, dem es unter anderem in der Auseinandersetzung mit der Architektur und dem Thema "Lern-, Schul-, Jugend- und Freizeitkultur" gelingt, zur Identitätsstiftung und Aufwertung des Schulstandortes beizutragen. Für die künstlerische Gestaltung vorgesehen ist eine sich vom Erdgeschoss bis in beide Obergeschosse erstreckende Wandfläche im Foyer mit einem Rahmenmaß von etwa 6 mal 2,5 Meter.

Ulrike Stoltes Entwurf "Zueinander wachsen" beschreibt, wie sie selbst es formuliert, in der Grundidee "die Interaktion und Entwicklung von jungen Persönlichkeiten, die sich im Prozess des Erwachsenwerdens ständig neuen Herausforderungen gegenüberstehen". Symbolisiert wird das durch hölzerne, mit Farb- und Stoffapplikationen versehene Kreise im Durchmesser von 80 bis 100 Zentimeter, die sich – in unterschiedlichem Abstand von der Sichtbetonwand – tangieren, gegenüberstehen oder überlagern. Laut der Künstlerin stellen sie die "individuellen Persönlichkeiten mit ihrem jeweiligem Erfahrungsschatz und die aktuelle Themenwelt der Schüler dar". Dabei sollen auch die Schüler die Möglichkeit bekommen, einen Kreis-Baustein des Kunstwerkes selbst zu gestalten.

Wie es in der Mitteilung weiter heißt, hat die Jury den interaktiven Ansatz ebenso gelobt wie Stoltes Vorhaben, sich am Farbkonzept des Architekten orientieren zu wollen. Auch die Leichtigkeit der Arbeit im Kontrast zur Architektur des Schulneubaus wurde besonders hervorgehoben. "Zueinander wachsen" habe gute Chancen, zu einem Markenzeichen der Einrichtung zu werden.

Die eingereichten Arbeiten wurden von einer bunt zusammengesetzten Jury beurteilt. Ihr gehörten Annett Matuschak ­(Amt für Infrastruktur und Gebäudemanagement Oder-Spree), Roland Pilz (Leiter Schulverwaltungsamt Oder-Spree), Uwe Seidenschnur (Architekt), Robert Abts (Künstler aus Steinhöfel), Sandra Bumke (Kunstlehrerin Spree-Oberschule Fürstenwalde), Luna Briesenick , Phoebe Widlack (beide Schülerinnen Spree-Oberschule) sowie Stephanie Lubasch (Projektreferentin Kultur- und Sportamt Oder-Spree) an.

Für Ulrike Stolte kam die Information über die Jury-Entscheidung überraschen. "Ich kannte ja die Qualifikation der Mitbewerber." Die 39-Jähriege räumte ein, sich schon allein über die Einladung zu dem Wettbewerb gefreut zu haben. "Es bedeutet mit sehr viel, meinen Entwurf jetzt umsetzen zu dürfen." Die freischaffende Künstlerin ist mit ihrem Mann und ihren inzwischen vier Kindern (knapp 1 bis 10 Jahre) seit zwei Jahren in Fürstenwalde zu Hause. In Beeskow aufgewachsen, ist ihr die Region gut vertraut. Ihr Metier sind Malerei und Grafik. ihre Werke in Ausstellungen, als Leihgaben in Firmen, bei Privatkunden und auch im öffentlichen Raum zu sehen. Wände in der Fürstenwalder Kinderarztpraxis in der Eisenbahnstraße tragen genauso ihre Handschrift wie zwei Restaurant auf dem Kreuzfahrtschiff Aidaluna. Zudem bietet sie Workshops mit Kindern an. "Diese Vielfalt mach den Reiz meiner Arbeit aus."

Die Umsetzung des Siegerentwurfs soll übrigens bis zum 3. Quartal 2020 erfolgen, also in den Bauablauf integriert werden. Derzeit liegen die Arbeiten an Gebäude und Sporthalle im Zeitplan. Nach Abschluss des Rohbaus sind laut Pressesprecher Mario Behnke nun die Ausbau und die technischen Gewerke am Zug. Die Trockenbauständer im Schulhaus seien weitgehend fertig, die Beplankung laufe. Die meisten Fenster sind eingebaut und 80 Prozent der Lüftungsstränge montiert.

Damit der Innenausbau unter winterlichen Bedingungen ohne Unterbrechungen vorangehen kann, wird eine Bauheizung betrieben. "In der Sporthalle ist die Dachdämmung abgeschlossen, die Decklage fertig und es wird an den Heiztrassen sowie der Lüftungsanlage gebaut", schreibt er auf Nachfrage dieser Zeitung.. Der Landkreis sei zuversichtlich, dass das neue Schulgebäude, wie geplant, in einem Jahr, also Anfang Februar 2021, den Nutzern zur Verfügung steht.