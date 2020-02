Jürgen Rammelt

Rägelin Die Gemeinde Temnitzquell besteht seit 23 Jahren aus den Ortsteilen Netzeband, Rägelin, Darsikow, Katerbow und Pfalzheim. Was als Verwaltungsakt am 30. Dezember 1997 begann, ist nach Meinung der Einwohner inzwischen weit mehr. Temnitzquell ist zu einer lebendigen Gemeinde, die einiges zu bieten hat, gewachsen. Eingebettet in die typisch märkische Naturlandschaft besitzen die Ortsteile historische Dorfkirchen, alte märkische Höfe und Liegenschaften, die mit frischen Ideen und ungewohnten Produktionsweisen zu neuem Leben erweckt wurden.

Auf Initiative der Dramaturgin Ingrid Lucia Ernst, die Temnitzquell durch seine Vielfalt und Dorfkultur kennengelernt hat, entstand so das Projekt "Dörfer, die verbinden – Vielfalt im ländlichen Raum Temnitzquell 2020". Im Rahmen der Ausschreibung "Landkultur" des Ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft erhielt dieses Projekt auf Beschluss des Deutschen Bundestages eine Förderung.

Vier Wir-Feste im Jahr 2020

Diese Auszeichnung ist Anlass, das Temnitzquell auf Beschluss der Gemeinde im Jahr 2020 mit einer Kampagne auf seine Vielfalt und Geschichte aufmerksam machen will. Unter dem Motto "Dörfer, die verbinden" soll es so in allen Orten ein sogenanntes "Wir-Fest" geben, dessen Auftakt am 29. Februar um 15 Uhr in Katerbow gefeiert wird. Wie Henrik Stamer auf der Bürgerversammlung am Freitag in Rägelin berichtete, sind die Vorbereitungen in vollem Gange. Geplant ist ein buntes Programm, zu dem auch ein Exkurs in die Geschichte des Ortes gehören wird, in der beheizten Katerbower Kirche. Obwohl der Gemeindevertreter noch keine Einzelheiten verraten wollte – es wird Musik, eine Präsentation und Lesungen geben. Mit beim Fest dabei ist das "Echte Havelländer Apfelschwein" und die Ölmühle.

Die weiteren Wir-Feste finden am 4. April in Rägelin, 6. Juni in Pfalzheim, 19. September in Darsikow, 23. Januar 2021 in Netzeband statt.