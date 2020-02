Holger Rudolph

Neuruppin Ideen für eigene Permakultur-Projekte holten sich 50 Zuhörer am Freitagabend beim Vortrag "Permakultur konkret" in der Neuruppiner Seeresidenz. Eingeladen hatte der Verein "Wohnen Mensch Natur" (WoMeNa), der im Herbst einen eigenen Garten nach ökologischen Prinzipien anlegen will.

Bio-Landwirtin Maja Rose vom Permakulturbetrieb "Auenhof" in Pabstthum erläuterte die Grundlagen der "permanent agriculture", also der dauerhaften Landwirtschaft. Aus der in den 1970er-Jahren in Australien entstandenen Idee der Ressourcen schonenden Kreislaufwirtschaft sei eine ökologische Lebensphilosophie entstanden. Der Auenhof wirtschaftet im fünften Jahr nach den drei ethischen Säulen der Permakultur. Das sind die Verwendung kleinteiliger und langsamer Lösungen. Trotzdem werden dabei Erträge erwirtschaftet. Integrieren ist ein hohes Gut, demzufolge auch Menschen mit Behinderungen für sie lösbare Aufgaben in der Landwirtschaft finden. Felder sind so anzulegen, dass die Randbereiche einen gesonderten ökologischen Nutzen erhalten, zum Beispiel durch Hecken oder Insekten anziehende Blühflächen. Auf einer 24 Hek-tar großen Fläche in Pabstthum wurden bestehende Kleingehölzreihen gelichtet sowie neue standortgerechte Hecken und Topinambur gepflanzt. Die Umgestaltung des Betriebes nach den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft, bei welcher die Verwendung von Naturdünger und der Verzicht auf chemische Stoffe eine große Rolle spielen, ist noch längst nicht abgeschlossen