Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Brandenburgs ältesten Chor, den Brandenburger Volkschor, plagen große Nachwuchssorgen. Zählten einst rund 300 Mitglieder zum Chor, sind es heute gerade einmal 31 – 28 Sängerinnen und drei Sänger. "Damit bangen wir um unsere Existenz als gemischter Chor", zeigt sich Gabriele Ehmann, Altistin im Volkschor Brandenburg, bedrückt. Dabei hält das Singen jung, wie sie sagt, ist gesund für Körper und Seele und "eine wahre Freude".

Eine Begeisterung, die nun auf andere abfärben soll, weshalb die Vereinsmitglieder um den künstlerischen Leiter Hans Försten alle Brandenburger mit Freude am Gesang dazu einladen, bei ihren Proben vorbeizuschauen – egal welche Stimmlage und gern mit Unterstützung des Ehepartners. Sie finden immer montags von 17-19.15 Uhr in der Wredowschen Zeichenschule statt. "Der Einstieg ist zwar nicht ganz einfach, aber umso doller ist nach wenigen Wochen die Freude am Gesang und das Zusammengehörigkeitsgefühl. Nicht selten entstehen jahrelange Freundschaften", weiß Gabriele Ehmann. Gesucht wird indes nicht nur Verstärkung für die Chorreihen, sondern auch ein Nachfolger für die Chorleitung, sodass der Chor seine gute Arbeit fortsetzen kann.

Momentan proben die Mitglieder wieder für ihre anstehenden Auftritte, bei denen alte und neue, deutsche und internationale Volkslieder zu Gehör gebracht werden. Dazu gehören auch die zahlreichen Lieder, die Hans Förster in seiner Position als künstlerischer Leiter seit 2010 vertextet und vertont hat, die tiefe Natur- und Friedensliebe zum Ausdruck bringen. Zu hören sind sie in diesem Jahr erstmals im großen Rahmen am Samstag, 28. März, beim Frühjahrskonzert im Interkulturellen Zentrum am St. Gotthardtkirchplatz. Wer bis dahin schon Lust hat, den Chor mit seiner Stimme zu verstärken, meldet sich bei Bettina Prochnow vom Vorstand des Chors unter 03381/705555 oder www.volkschor-brandenburg.de. "Zuhören und Mitsingen leisten einen wertvollen Beitrag unseres Kulturerbes, was in unserer turbulenten Zeit nicht selbstverständlich ist", so Ehmann abschließend.