Christina Tilmann

Potsdam (MOZ) Ja, auch "Matrix 4" ist dabei. Bei den internationalen Produktionen, die sich in Brandenburg die Filmklappe in die Hand geben, listet das Medienboard Berlin-Brandenburg in seiner am Freitag bekanntgegebenen Bilanz auch Lana Wachowski, Keanu Reeves und Priyanka Chopra mit dem vierten Teil der legendären "Matrix"-Reihe auf. Über Dreharbeiten in den Filmstudios war spekuliert worden.

Insgesamt liest sich die Bilanz des Jahres 2019 glänzend: Rund 5700 Drehtage wurden in Berlin und Brandenburg gezählt, gedreht wurden Filme wie "Fabian", "Lassie", "Jim Knopf und die Wilde 13" und Til Schweigers aktueller Film "Die Hochzeit". 15,3 Millionen Zuschauer sahen 2019 vom Filmboard geförderte Filme, acht von ihnen waren unter den Top 10 der meistgesehenen deutschen Filme, darunter "Das perfekte Geheimnis" (5 Millionen Zuschauer), "Der Junge muss an die frische Luft" (3,8 Millionen Zuschauer) sowie der Überraschungserfolg "Systemsprenger" (600 000 Zuschauer).

Auch bei Serien ist man stark

Auch im Serien-Bereich wird "Made in Berlin-Brandenburg" zum Gütesiegel: "Babylon Berlin" wurde in mehr als 100 Länder verkauft, die 2. Staffel von "Bad Banks" läuft gerade an, das Netflix-Movie "Kidnapping Stella" haben in den ersten vier Wochen über 18 Millionen Accounts gesehen, der Film führt damit die Hitliste der meistgesehenen internationalen Produktionen in den USA. "8 Tage" (Sky) zeigte das Endzeit-Berlin, auch in der zweiten Staffel von "Dark" fiebern Fans in Brandenburgs dunklen Wäldern.

Und der Erfolg geht weiter: Mit zwölf Filmen, darunter Burhan Qurbanis "Berlin Alexanderplatz", Christian Petzolds "Undine" und Bettina Böhlers Schlingensief-Dokumentation ist das Filmboard auf der 70. Berlinale ab 20. Februar vertreten. Neu gefördert werden 2020 "Kurt", der neue Film von Til Schweiger nach einem Roman von Sarah Kuttner, "Mister" von Emily Atef ("3 Tage in Quiberon"), Andres Veiels Projekt "Ökozid" und "Fck My Heritage" von Christian Schwochow ("Deutschstunde").

Fast abgedreht sind "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo", die Neuverfilmung des Buchs von Christiane F. als Amazon-Prime-Serie, Katja von Garniers Tanzfilm "Fly" sowie die grün produzierte Sky-Serie "Hausen". Philipp Stölzl wird im Februar seine Dreharbeiten an Stefan Zweigs "Schachnovelle" in Berlin fortsetzen, ebenfalls in Planung sind Aelrun Goettes Film "In einem Land, das es nicht mehr gibt", über die Modeszene der DDR, Uli Edels Serie "Friedrichstadtpalast" und Daniel Brühls "Nebenan".